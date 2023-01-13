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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 324-й

Онлайн-трансляция: новости и заявления 13 января

Российские военные взяли Артемовск (Бахмут) в ДНР в окружение, утверждает советник врио главы республики Игорь Кимаковский. Украина готовит проект резолюции ГА ООН о спецтрибунале против России, сообщила первый замглавы украинского МИДа Эмине Джапарова. Спикер Госдумы Володин предложил конфисковать имущество у «уехавших негодяев». Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:18. Белый дом заявил, что взятие РФ Соледара и Артемовска (Бахмут) не даст стратегического преимущества.

9:11. Газ в Европе снова выше $700 за 1 тыс. кубометров, несмотря на теплую погоду и сильную ветрогенерацию; заявка Газпрома по Украине — 35,5 млн кубометров.

9:09. Маслопрессовый цех в Сватове поврежден из-за обстрела, сообщил ТАСС офицер из ЛНР Андрей Марочко.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 323-й

9:00. Переговоры России и Украины в случае их возобновления, скорее всего, будут прямыми, отсутствие посредников было бы лучшим вариантом, заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

8:54. Сенатор в Оклахоме республиканец Натан Дам выступил против обучения ВСУ в штате. Он направил резолюцию с призывом не допустить проведения подготовки украинских военных работе системой ПРО Patriot.

8:52. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил новым субъектам России выставить претензии Украине по восстановлению инфраструктуры, разрушенной в результате обстрелов и терактов.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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