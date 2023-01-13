Путин предложил подумать об уголовной ответственности за дискриминацию проживающих за рубежом россиян

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) состоявшегося 7 декабря 2022 года. Среди них он рекомендовал Госдуме совместно с Советом федерации и Следственным комитетом России (СКР) рассмотреть предложения СПЧ по введению уголовной ответственности за дискриминацию живущих за рубежом россиян.

В случае необходимости президент призвал внести соответствующие изменения в российское законодательство. Ответственными за исполнение поручения назначены спикер Госдумы Вячеслав Володин, генпрокурор Игорь Краснов и председатель СКР Александр Бастрыкин.

За последнее время представители российской власти неоднократно высказывались за введение ограничений для россиян, которые покинули страну, или лишения их гражданства. Так, господин Володин предлагал конфисковать имущество у «уехавших негодяев», которые оскорбляют жителей России, а также ее солдат и офицеров.

В предложении, которое озвучил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, отмечалась необходимость действовать по «правилам военного времени» в отношении «предателей». Господин Медведев считает, что если «законы не работают», их должны исполнять «тихие группы безукоризненно незаметных людей».

Сегодня, 13 января, член СПЧ Кирилл Кабанов анонсировал предстоящее обсуждение по вопросу введения юридического термина «предатель» в российское законодательство.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ».