Клишас допустил конфискацию имущества эмигрантов за дискредитацию армии и экстремизм

Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что конфискация имущества у уехавших россиян за дискредитацию ВС РФ, призывы к экстремизму и реабилитацию нацизма возможна. Однако для этого необходимо внести поправки в Уголовный кодекс России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Клишас

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Андрей Клишас

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Такой подход возможен, но необходимы формулировки состава уголовного преступления, нужно внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс»,— сказал Андрей Клишас ТАСС.

Сегодня утром, 13 января, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил дополнить статьи УК РФ о призывах к экстремизму, реабилитации нацизма или дискредитации вооруженных сил. По его мнению, в них нужно внести пункт о конфискации имущества.

«Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан. При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию»,— написал господин Володин в своем Telegram-канале.

Вячеслав Володин не называл конкретных имен в своей публикации. Однако на днях большой резонанс вызвало интервью покинувшего страну актера Артура Смольянинова, в котором тот говорил о готовности воевать на стороне Украины и о том, что ему безразлична судьба России, даже если она превратится в радиоактивный пепел. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера.

Отметим, что ранее Андрей Клишас высказывался несколько в ином ключе. 8 января он косвенно вступил в спор с депутатом Госдумы Олегом Морозовым. Тот посетовал, что некие юристы, ссылаясь на Конституцию, запрещают лишать гражданства россиян, уехавших за рубеж и критикующих страну. В качестве альтернативного наказания депутат предложил лишать таких сограждан права на въезд в Россию. В ответ сенатор Андрей Клишас рекомендовал политикам, призывающим не обращать внимания на Основной закон, покинуть конституционные органы власти. Также Андрей Клишас, в ответ на предложение зампреда Совбеза Дмитрия Медведева действовать по «правилам военного времени» в отношении «предателей», если «законы не работают», отмечал, что в России пока не приняты законы военного времени.

Подробнее об этом читайте в материале «Правила игры с эмигрантами».

Олеся Павленко