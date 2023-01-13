Советник Пушилина: российские военные взяли Артемовск в окружение

Российские военные взяли Артемовск (украинское название — Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР) в окружение, утверждает советник врио главы республики Игорь Кимаковский. По его словам, «уже практически вокруг Артемовска плотно работает наша артиллерия».

«Город сейчас в оперативном окружении, с двух сторон формируются наши серьезные кулаки, которые делают охват города»,— сказал господин Кимаковский в эфире Первого канала (цитата по ТАСС).

Президент Украины Владимир Зеленский еще в октябре 2022 года сообщал о тяжелых боях под Артемовском и Соледаром. 10 января врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о взятии под контроль Соледара. The Wall Street Journal сообщала, что ВСУ могут отступить из Бахмута из-за высоких потерь личного состава.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».