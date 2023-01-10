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Пушилин заявил о взятии под контроль Соледара

Армия Украины продолжает «упираться», однако центр Соледара взят под контроль подразделениями ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«На сегодняшний момент, по той информации, которая у меня есть, центр Соледара уже находится под контролем подразделений "Вагнера"»,— сказал господин Пушилинв в эфире Первого канала (цитата по ТАСС).

По его словам, российские вооруженные силы полностью перехватили инициативу на донецком направлении. Где-то армия удерживает позиции, где-то ведет активное наступательное движение, сообщил врио главы ДНР.

«К концу дня противник продолжает нести серьезные потери как и в живой силе, так и в технике, но при этом продолжает упираться»,— заявил Денис Пушилин.

Президент Украины Владимир Зеленский еще в октябре говорил про тяжелые бои под Бахмутом (Артемовском) и Соледаром. В начале декабря он назвал донецкое направление «самым горячим и болезненным». Позже советник офиса украинского президента Алексей Арестович сообщил, что украинские войска несут там серьезные потери. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 10 января заявил, что украинские военные храбро сражаются под Соледаром.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в трансляции «Ъ».

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