Что происходит после ввода войск России на Украину. День 323-й

Россия созывает заседание Совета безопасности ООН в начале следующей недели, на нем обсудят ситуацию на Украине. «Единая Россия» и администрация президента будут выдвигать военных, добровольцев и волонтеров, работавших в Донбассе, в органы законодательной и исполнительной власти на выборах 2023 года, пишут «Ведомости». Министр ВМС США предупредил о рисках для производства вооружения при затягивании конфликта России и Украины. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:09. Оператор ГТС Украины принял от «Газпрома» заявку на транзит на четверг в объеме 35,5 млн кубометров, сообщила украинская компания. Показатель в среду был таким же. Мощности заявлены только по газоизмерительной станции «Суджа». По коридору через ГИС «Сохрановка» заявка не принята.

9:01. Нефтеперерабатывающие предприятия на востоке Германии столкнулись с трудностями после введения запрета на импорт российской нефти по трубопроводу «Дружба» и вынуждены сокращать производство топлива, сообщило Центральное телевидение Китая.

8:58. Олаф Шольц вряд ли изменит свою скептическую позицию по поставкам Украине боевых танков, если обратный сигнал не подаст Джо Байден, пишет издание Politico.