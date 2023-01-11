WSJ: ВСУ могут отступить из Бахмута из-за высоких потерь личного состава

Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери в боях под Бахмутом (Артемовском), сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на слова офицеров ВСУ. Один из украинских командующих сообщил изданию, что, если такой уровень потерь сохранится, личный состав ВСУ может покинуть позиции.

WSJ отмечает, что некоторые западные и украинские официальные лица считают, что ВСУ имеет смысл отступить на новый оборонительный рубеж на высотах западнее Бахмута. Опрошенные газетой украинские командиры на местах эту точку зрения поддержали.

«Это не я, это царь Леонид (царь Спарты, возглавлял отряд из 300 спартанцев, погибших по преданию в бою с 200 тыс. персов при Фермопилах.— “Ъ”) придумал, что с врагом надо сражаться на выгодной для тебя местности. Пока обменный курс наших жизней на их жизни остается в пользу русских. Если так будет продолжаться, наши войска могут отступить»,— сказал газете один из командующих ВСУ в боях под Бахмутом.

Впрочем, как отмечает газета, ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин говорил, что преследует цель не столько захватить город, сколько уничтожить там украинскую армию. При этом газета сообщает и о больших потерях российских войск в боях под Бахмутом и расположенном недалеко Соледаром.

Ранее сегодня, 11 января, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что вагнеровцы взяли под контроль всю территорию Соледара. По его словам, «в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои». Украинские власти не подтверждают эту информацию. Также контроль над городом не подтвердили в Минобороны России и в Кремле. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о «позитивной динамике», а официальный представитель МО Игорь Конашенков говорил о блокаде города с севера и юга.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал о тяжелых боях у Соледара и Бахмута еще в октябре. 31 декабря советник офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что украинские войска несут серьезные потери в боях за эти города. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 10 января сказал, что украинские военные «храбро сражаются под Соледаром».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов