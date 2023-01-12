Кремль: Путин концептуально поддержал повышение призывного возраста

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал напрямую комментировать высказывание главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова об изменении возрастных границ призыва этой весной. Тот заявлял, что во время весеннего призыва 2023 года призывать смогут граждан от 18 до 30 лет, хотя Минобороны предлагало поэтапно повысить границы с 18–27 лет до 21 год — до 30 лет. Господин Песков только напомнил, что президент концептуально поддержал идею об изменении границ призывного возраста.

«Аргументация должна быть представлена Министерством обороны. В данном случае это прерогатива Министерства обороны. Концептуально, действительно, эта идея была поддержана главой государства, но детали, оформление этой идеи, это все-таки в качестве первоисточника нужно, и следует воспринимать информацию Министерства обороны»,— ответил господин Песков во время пресс-колла на вопрос «Ъ FM».

Глава Минобороны Сергей Шойгу предложил поэтапно изменить границы призывного возраста в декабре 2022 года. Он хочет поднять возраст зачисления на военную службу с 18 до 21 года, а предельный призывной возраст — с 27 до 30 лет. Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею.

Как к инициативе отнеслись российские граждане — в материале «Ъ» «Россияне за повышение минимального возраста призыва, но хотят оставить максимальный как есть».

Леонид Уварчев