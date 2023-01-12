Главнокомандующий Сухопутными войсками России Салюков прибыл в Белоруссию

В Белоруссию прибыла комиссия Министерства обороны РФ во главе с главнокомандующим Сухопутными войсками России и заместителем командующего объединенной группировкой войск спецоперации на Украине Олегом Салюковым, сообщила пресс-служба Минобороны республики в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Салюков

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь Олег Салюков

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

Комиссия проинспектировала воинские части и подразделения российского компонента региональной группировки войск, которые находятся на полигонах ВС Белоруссии. Комиссия также оценила готовность и проверила качество занятий по боевому слаживанию, сообщила пресс-служба.

Вчера, 11 января, министр обороны Сергей Шойгу назначил Олега Салюкова заместителем командующего объединенной группировкой войск спецоперации на Украине. Командующим группировки вместо Сергея Суровикина был назначен начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о создании объединенной войсковой группировки с Россией. Как сообщали в Минобороны Белоруссии, численность российских военнослужащих в составе этой группировки составляет чуть менее 9 тыс. человек.

В Кремле говорили, что Владимир Путин не будет принуждать Александра Лукашенко к участию в конфликте на Украине. По данным Пентагона, белорусские вооруженные силы не готовятся к вступлению в российско-украинский конфликт.

Эрдни Кагалтынов