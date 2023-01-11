Чем известен Олег Салюков

Министр обороны Сергей Шойгу назначил главнокомандующего сухопутными войсками Олега Салюкова заместителем командующего Объединенной группировкой войск спецоперации на Украине. Подробности его биографии — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Салюков (справа)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Олег Салюков (справа)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Салюков Олег Леонидович родился 21 мая 1955 года в Саратове. Окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище (1977), Военную академию бронетанковых войск (1985), Академию Генштаба (1996).

С 1977 года служил в Киевском, затем в Московском военном округе, прошел путь от командира танкового взвода до командира пулеметно-артиллерийской дивизии. В октябре 1993-го участвовал в подавлении попытки госпереворота в Москве.

С 1997 года — в Дальневосточном военном округе (ДВО), командир 81-й гвардейской мотострелковой дивизии (Бикин, Хабаровский край). С 2000-го — начштаба, затем командующий 35-й общевойсковой армией (Белогорск, Амурская область). В 2003 году назначен заместителем командующего войсками ДВО. С апреля 2005 года — начштаба, с декабря 2008-го — командующий ДВО.

С 10 декабря 2010 года занимал должность замначальника Генштаба ВС РФ. 2 мая 2014 года назначен главнокомандующим сухопутными войсками РФ. Одновременно является начальником Московского территориального гарнизона.

Командовал военными парадами на Красной площади в Москве в День Победы 9 мая в 2014–2022 годах.

Генерал армии. Награжден орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР», «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, «За военные заслуги», Почета, «За личное мужество».