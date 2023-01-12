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Коммерсантъ FM
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Польша намерена вынудить страны Европы передать Украине танки Leopard

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Варшава намерена оказывать политическое давление на европейские страны, чтобы они присоединились к поставкам Украине танков Leopard. Накануне, 11 января, Польша объявила о передаче Украине роты танков Leopard в составе международной коалиции.

Leopard

Leopard

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Leopard

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

«Наша цель заключается в том, чтобы Украина защитила себя, а для этого нужно вооружение. Такого типа политическое давление должно дать эффект в виде подключения других европейских стран к этим действиям»,— сказал Петр Мюллер в эфире польского телеканала TVP, отвечая на вопрос о том, зачем Польша решила передать Украине эти танки (цитата по ТАСС).

11 января президент Польши Анджей Дуда вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой посетил Львов. Там лидеры стран встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе пресс-конференции Анджей Дуда объявил о решении Варшавы внести первый пакет помощи в будущую международную коалицию — роту танков Leopard (14 единиц). При этом он подчеркнул, что реализация поставок зависит от других стран, которые также войдут в международную коалицию.

Ни одна страна не может передать Leopard без разрешения производителя этих танков — Германии. В ФРГ допускали возможность отправки Leopard, однако к определенному решению не пришли. Как передавало Politico, на региональном предвыборном митинге в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поставки Leopard должны обсуждаться в том числе с США.

Вместе с тем в Великобритании решили отправить Украине танки Challenger 2. Это станет первой поставкой тяжелых танков западного производства Киеву. О готовности отправить украинским военным Leopard сообщали Финляндия и Дания. Такую возможность также допускал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Европа проявляет чувство танка».

Лусине Баласян

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