Экономический прогноз на 2023 год

Наступил 2023 год, и «Ъ» предлагает читателям экономический прогноз на него. Эксперты отвечают на вопросы, что случится с курсом доллара к рублю, как изменятся мировые цены на нефть, какой окажется инфляция и как поведут себя доллар и евро на мировом валютном рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

1. Каким будет ВВП?

2. Курс рубля к доллару?

3. Цена нефти?

4. Инфляция?

Сергей Хестанов, советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие Инвестиции»:

Фото: «Открытие Брокер»

1. Снижение ВВП составит 1,5–2,0%. Главная интрига этого прогноза связана с реальной эффективностью санкций против российского экспорта и способностью российских компаний им противостоять. Предполагается умеренный спад экспорта и добычи нефти и сохранение стабильной работы большинства отраслей. Способность российской экономики к адаптации, продемонстрированная в 2022 году (спад оказался в два раза меньше оценок марта—апреля 2022 года), позволяет предположить, что для большинства отраслей вполне применим инерционный сценарий (не самый плохой в непростых обстоятельствах).

2. Курс рубля — $75–80. Санкции против российского импорта оказались малоэффективными, а санкции против основы российского экспорта только-только начались, и еще рано оценивать их реальный эффект. Более полутора десятилетий именно плавающий курс рубля обеспечивал эффективную адаптацию российской экономики к меняющимся внешним условиям. Именно это делает этот показатель максимально трудным для прогнозирования.

3. Цена нефти Brent к концу 2023 года будет в коридоре $80–90. Ключевым является предположение, что сделка ОПЕК+ в основном останется работоспособной, и регулирование квот добычи удержит цену недалеко от текущих значений. Несмотря на некоторые трения в марте 2020 года, сделка ОПЕК+ показала неплохую устойчивость, что позволяет предположить, что она сохранится и в 2023 году. Реальные последствия санкций против российской нефти и нефтепродуктов проявятся не ранее второй половины 2023 года. Тогда будет понятна способность российских компаний переориентировать экспорт в так называемые дружественные страны.

4. Инфляция — 4–5%. Инерционный сценарий при сохранении умеренно жесткой денежно-кредитной политики предполагает постепенное возвращение инфляции к таргету ЦБ. Опыт 2015 года говорит, что при отсутствии внешних шоков это вполне возможно.

Никита Масленников, ведущий эксперт по экономике Центра политических технологий:

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

1. Все будет зависеть от развития глобального хозяйства. Базовый вариант: неглубокая и непродолжительная рецессия в нескольких крупных экономиках, а также темпы роста ВВП Китая в районе 4,0–4,5%. У нас — повышенная интенсивность структурных трансформаций, прежде всего за счет почти нулевого уровня инвестиций. При этом сценарии спад ВВП составит 1,5–2,5%. При варианте глобального кризиса, сходного с ситуацией 2008–2009 годов, падение ВВП будет более выражено — до 5–6%. Если сравнивать вероятности двух сценариев, больше шансов на первый, мягкий вариант.

2. Идеально было бы, чтобы доллар на конец года стоил не более 70 руб. Если этого не произойдет, будет заблокирован инвестиционный импорт и затруднены внутренние капитальные вложения. Если быть оптимистом, мой широкий прогноз — 65–75 руб./$, но выше вероятность коридора — 70–75 руб./$.

3. Прогноз по цене марки Brent делится на два варианта. Первый дает $90, второй близок к $100. Все опять же зависит от того, кто впадет в непродолжительную рецессию и как все будет складываться в глобальной экономике. Основные игроки и аналитики говорят, что цена к концу года может достичь и $110. Мой прогноз умеренный — $95–100 к концу года. По Urals мало понятно. Средний дисконт за десять месяцев 2022 года — 22,4%, притом что в 2021 году он составлял 4,2%. Бюджетное правило 2023–2024 годов де-факто исходит из равновесной цены $60. Если смотреть ценовые условия FOB, на которых сейчас ведется торговля нашей нефтью: без страховки и обязательности отгрузки, но не поставки, то весьма вероятно, что в 2023 году цена Urals будет близка к уровню бюджетного правила.

4. Тут все более понятно, произойдет снижение годовой инфляции по сравнению с 2022 годом до уровня 6,0–6,8%. Первая половина года — это резкий нисходящий тренд в силу того, что будет работать эффект базы и так далее, а потом нерезкое отрастание со второй половины года. Я несколько раздвигаю коридор прогноза ЦБ РФ — 5,7% с учетом базового сценария развития мирового хозяйства. Но оговорюсь, все прежние слова касались базовой модели. Если будет сценарий «великой рецессии» 2008–2009 годов, обвалимся горазда сильнее.

Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал»:

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

1. Падение ВВП может быть весьма умеренным по итогам года — в районе 1–2%. Экономику поддержит рост инвестиций госкомпаний, в частности «Газпрома», а также относительно стабильные объемы добычи углеводородов. Однако потребительская активность населения будет невысокой.

2. Рубль может заметно ослабеть к концу года — возможно, до 75–80 руб./$. Этому будет способствовать сокращение профицита торгового баланса РФ на фоне санкционных ограничений на поставки российских углеводородов и дисконта российской нефти Urals к Brent. Также триггером для ослабления рубля станет дефицит бюджета. Кроме того, власти вряд ли будут препятствовать девальвации.

3. Цена на нефть может составить порядка $75–80 за баррель Brent к концу года. Главный фактор — снижение деловой активности в развитых странах, что негативно повлияет на мировой спрос на углеводороды. Более того, есть риск глобальной рецессии. Однако политика ОПЕК+ по контролю над уровнем добычи станет стабилизирующим фактором для цен на нефть.

4. Инфляция в России, скорее всего, останется на повышенных значениях, но будет меньше, чем в 2022 году. Главным фактором инфляции, которая может составить 7–8% по итогам года, станет вероятное ослабление рубля. Также проинфляционными факторами станут увеличение тарифов ЖКХ и низкая конкурентная среда в российской экономике.

Евгений Коган, инвестбанкир, профессор НИУ ВШЭ:

Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ

1. По итогам 2022 года снижение ВВП может составить менее 3%. Это немного. Опасались еще полгода назад 5–6% падения. Однако не забываем: в состав ВВП мы включаем и резко возросшие цифры по военной промышленности. В 2023 году мы просядем, по всей видимости, сильнее — на 3–4%, может, даже и 5%. Но не более того. Другое дело, что методика расчета ВВП требует переосмысления и переоценки.

2. В серьезные провалы рубля я не верю, а вот краткосрочная просадка может быть. В конце 2023 года мы можем увидеть уровни рубля и между 80 и 90. По крайней мере шанс на то есть. Однако думаю, что долгое время возможны все-таки более высокие уровни по рублю — к примеру 67–75 руб./$. И в среднем рубль будет достаточно долго болтаться именно в этом диапазоне. Больше всего я опасаюсь вторичных санкций, которые будут бить по тем, кто активно взаимодействует с Россией.

3. Цена нефти марки Brent будет плясать в районе $75–95. Но волатильность будет бешеная. То есть иногда мы будем видеть взлеты и на $100–120. И падения увидим. И до $60 и ниже. Уж больно ситуация в мире нестабильна. И вопрос лишь в одном — насколько мир сам будет выдерживать эти стрессы.

4. Инфляция по итогам года 2023 года, скорее всего, будет невысокая — 6–8%. Хотя опять же это текущие ожидания. Есть высокий шанс, что в результате целой совокупности событий ЦБ будет вынужден ставку немного поднять. Пока ситуация видится относительно стабильной.

Группа «Прямая речь»