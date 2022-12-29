Инфляция превзошла ожидания

Темпы роста цен по итогам года не превысят 12%. Эта цифра оказалась гораздо лучше изначальных ожиданий, заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, правительству удалось сохранить финансовую и макроэкономическую стабильность. Поэтому министр констатировал, что Россия «справилась с инфляцией».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ FM” решил узнать у предпринимателей, как они оценивают реальные темпы роста цен. Учредитель торговой сети «Spar Калининград» Олег Пономарев говорит, что в продуктовом ритейле ситуация по итогам года оказалась даже лучше цифр Минфина. Однако это происходит не от хорошей жизни, отмечает он: «На 29 декабря у нас по всему ассортименту была инфляция 7,2%, если сравнивать с прошлым годом. При этом топ-100 SKU — 0. То есть овощи, фрукты подешевели, бананы, допустим, подорожали.

Мы очень давно не жили в условиях нуля. Осень мы вообще шли по топ-100 дефляции. Вот такая необычная ситуация. То есть инфляция есть, но она присутствует по широкому ассортименту товаров в значительной степени за счет non-food, где цены поднимают прежде всего крупнейшие иностранные производители. Procter в этом году притащил три повышения на 28% в общей сложности. Если брать отечественных, то повышение умеренное. Я эту ситуацию объясняю тем, что у людей нет денег. Производители были бы рады поднять цены, у них есть давление на себестоимость снизу: дорожает сырье, электричество, вода.

Они хотели бы повысить зарплаты сотрудникам, но не могут, потому что мы сталкиваемся с серьезными сбытовыми ограничениями во всей цепочке. Что касается прогноза на следующий год, цены в FMCG будут зависеть от курса рубля. Инфляция в этом сегменте в 2023-м ожидается примерно в районе все тех же 7%. При этом в ту или в другую сторону колебаться будет в зависимости от изменения курса рубля. Если он станет снижаться, часть импортных позиций — вино, овощи, фрукты — подорожает. При этом наши ожидания по первому кварталу весьма пессимистичны».

Как подсчитывали в Центробанке, каждые 10% движения курса валют добавят инфляции примерно 0,5%. А с начала декабря рубль ослаб более чем на 15%. При этом Минфин с января планирует начать закупку юаня для Фонда национального благосостояния (ФНБ), что также приведет к ослаблению позиций российской валюты. В то же время данные Минэкономразвития по итоговой инфляции сходятся с прогнозом Минфина. В ведомстве на конец 2022 года ожидают темпы роста цен на 12%, а в 2023-м инфляция замедлится до 5,5%.

По оценкам руководителя департамента продуктового менеджмента магазина X-com.shop Дмитрия Петрова, в этом году электроника в среднем действительно подорожала на 12%. Однако показатели сильно зависят от конкретной категории товаров, подчеркивает он: «В зависимости от товарных групп все очень по-разному. Но, наверное, цены выросли как минимум на 12%. Был период, когда они резко пошли вверх из-за начала спецоперации. Март-апрель не было понятно, будет ли товар вообще.

По мере того, как ситуация начала успокаиваться с точки зрения спроса и предложения, запустили параллельный импорт, стоимость стала возвращаться. В сентябре по многим позициям она была на уровне дофевральских. Отката цен не было по тем товарам, где дорогая логистика либо они сами дефицитные. Дорогая логистика у нас по американской и европейской продукции, где длинные цепочки поставок. Однако есть определенная тенденция к стабилизации этих цен. При этом сейчас стоимость немножко повысится из-за роста курса доллара».

В сфере услуг инфляция оказалась менее заметной, говорит основатель сети барбершопов TOPGUN Алексей Локонцев. По его словам, за этот год существенно выросли закупочные цены, однако они пока не отражаются на итоговой стоимости для клиентов. При этом строить планы на следующий год сейчас невозможно, считает он:

«Мы не подняли цены в этом году ни на копейку, соответственно, получается, что у нас никакой инфляции не было.

Закупка всех расходников у нас стала дороже. По большей части мы используем импортную продукцию, цены на которую повышаются. Но все в пределах разумного, 12-15%. Горизонт планирования у нас максимум месяц. Поэтому ничего, кроме того, что хорошо встретим Новый год, я сказать не могу».

В Центробанке также заявляли, что годовая инфляция в ближайшие месяцы будет замедляться. Как отмечала глава регулятора Эльвира Набиуллина, весной темпы роста цен могут опуститься даже ниже 4%, но это практически не будет характеризовать динамику цен, поскольку показатель перегружен прошлыми шоками.

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Владислав Викторов