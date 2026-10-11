За сбоем сбой

Надо понимать, что дата-центр — это само по себе сложное сооружение. При его строительстве уже заранее закладываются определенные способы защиты от того, чтобы не пропало энергообеспечение. Внутри нужно поддерживать низкую температуру для того, чтобы охлаждать оборудование: компьютеры, хранилища данных и так далее. Все это и недешево, и не то чтобы быстро делается. Поэтому поднять очень быстро ЦОД, например, где-то в другой стране не получится».