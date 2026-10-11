За сбоем сбой
Чем обернутся атаки на дата-центры «Яндекса»
11.10.2026, 16:10
В рунете произошел масштабный сбой. С утра 11 октября недоступны сервисы «Яндекса» и сайты других компаний. Причина — остановка работа дата-центра корпорации во Владимире, который минувшей ночью был атакован беспилотниками. Это уже третий ЦОД за последние четыре дня, пострадавший от украинских БПЛА.
В пресс-службе IT-гиганта сообщили “Ъ FM”, что пострадавших нет, компания оценивает ущерб атаки. По всей стране не работают «Яндекс Go», «Яндекс Музыка», платежный клиент «Яндекс Pay», «Умный дом» и другие приложения. Ошибка при заказе такси или еды выдается и клиентам из других стран, например, Сербии, Казахстана и Киргизии.
Сбой случился и у службы поддержки. Программа «Яндекс Про», в которой регистрируются водители такси и курьеры, также не открывается. Из-за этого не получалось вывести деньги за прошлые заказы, рассказали “Ъ FM” таксисты.
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По данным портала DownDetector, также недоступны сайты «Магнита», «Вкусно и точки», «М.Видео», «Ламоды» и провайдера «Дом.ру». У пользователей не открываются приложения Flowwow, «Додо Пиццы» и DDX Fitness. О технических сложностях сообщили в каршеринге «Делимобиль» и сервисе по бронированию туров Level.Travel. Также перестал работать сайт петербургского аэропорта Пулково.
Впервые беспилотники поразили дата-центр «Яндекса» 8 октября. Дрон ударил по объекту в Рязанской области. На следующий день — по объекту в Калуге. Однако последствия последней атаки самые масштабные за последние годы для рунета, считает генеральный директор информационно-аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин:
«Нынешний сбой затрагивает не только сервисы "Яндекса". Вовлечены в этот процесс многие сторонние организации, которые используют эти мощности. Последствия наблюдаются уже в нескольких регионах. Есть проблемы с заказом такси, доставкой, платежами, развлекательными сервисами, а также с приложениями для водителей и курьеров.
Наиболее серьезные экономические потери понесут компании и самозанятые, чья деятельность непосредственно зависит от экосистемы корпорации: таксисты, доставщики и так далее.
Также возможны технические проблемы у корпоративных клиентов, которые используют "Яндекс Облако". При наличии резервных копий, конечно, можно восстановиться, но на это потребуется время и свободная инфраструктура, которая, очевидно, сейчас подорожает, так как спрос на нее вырастет.
Теоретически "Яндекс" может восстановиться в течение нескольких часов, может быть, одного-двух дней по основному функционалу. Но в случае сложных корпоративных систем, конечно, это займет гораздо большего времени. Речь может идти о неделях. Все будет зависеть от того, насколько повреждены системы хранения данных и резервные копии».
На этом фоне «Яндекс» решил перенести часть данных клиентов на серверы конкурентов. Компания договорилась об этом с Selectel, VK Cloud и К2 Cloud. При этом в корпорации затруднились ответить, когда удастся восстановить инфраструктуру дата-центров. Генеральный директор компании R-Vision Александр Бондаренко отмечает, что в скором времени это будет сделать трудно:
«Недавний конфликт на Ближнем Востоке показал, что эти объекты очень уязвимы. Это тоже очень сильно сказалось на бизнесах и на компаниях, которые от этих сервисов зависели. Резервирование заложено в такую инфраструктуру, и явно у "Яндекса" не единственный ЦОД.
Но в моменте, когда у вас выключается несколько тысяч серверов, требуется время на то, чтобы заработали резервные мощности, данные были подняты из резервных копий и так далее.
Надо понимать, что дата-центр — это само по себе сложное сооружение. При его строительстве уже заранее закладываются определенные способы защиты от того, чтобы не пропало энергообеспечение. Внутри нужно поддерживать низкую температуру для того, чтобы охлаждать оборудование: компьютеры, хранилища данных и так далее. Все это и недешево, и не то чтобы быстро делается. Поэтому поднять очень быстро ЦОД, например, где-то в другой стране не получится».
В случае потери других дата-центров неизбежен рост цен на услуги, уверен гендиректор IT-компании «Омега» Ярослав Алейник:
«Выход из строя одного ЦОДа это не страшно. Двух — уже точно нагрузка. После потери трех и более начинаются критичные, непоправимые процессы, как в энергетике, когда происходит веерное отключение подстанций. В этом случае рынок лишится большого объема вычислительных ресурсов, которых станет недостаточно. Их точно будет не хватать на всех. Это однозначно приведет к повышению стоимости услуг, оказываемых всеми участниками.
Сейчас, по сути, нужно в первую очередь резервировать данные своими силами. Кроме того, уже давно обсуждается строительство ЦОДов и вывод всех производств под землю. Подобные вещи уже частично осуществляются, но, думаю, сейчас это будет рассматриваться крайне серьезно. Плюс контейнеризация, то есть когда такие объекты смогут в контейнерах перемещаться на разные площадки. Ну и возможно уменьшение размеров ЦОДов. Не исключено, что какую-то инфраструктуру, мощности начнут арендовать в Китае. Хотя и там сейчас наблюдается дефицит ресурсов».
Комментарий пресс-службы «Яндекса»: «Сервисы постепенно возвращаются к работе после сбоя. Восстанавливается доступ к "Алисе", "Поиску", "Яндекс Картам", "Такси", "Почте" и другим, но некоторые их функции пока остаются недоступны. Инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуется больше всего людей, и продолжают работу, чтобы все сервисы как можно скорее стали доступны в полном объеме во всех регионах».
Атаку украинских дронов на Владимирскую область подтвердил губернатор Александр Авдеев. По его словам, в регионе отключились две электрические подстанции. Без света оставались около 5 тыс. жителей.