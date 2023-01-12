Социология специального времени

«Политиком 2022 года» по версии ВЦИОМа стал президент Владимир Путин, улучшивший свой прошлогодний результат сразу на 17 процентных пунктов. Заметно выросли показатели и у занявшего второе место премьера Михаила Мишустина. Кроме того, впервые в этот рейтинг вошли боевой генерал (теперь уже бывший командующий группировкой в зоне СВО Сергей Суровикин) и ушедший из жизни политик (основатель ЛДПР Владимир Жириновский). Социологи считают, что на выбор россиян прежде всего повлияла спецоперация. Политолог с этим выводом согласен, но призывает не преувеличивать значимость попадания в рейтинг генерала Суровикина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К министру обороны Сергею Шойгу (справа), давно обосновавшемуся в рейтинге «политиков года», в 2022 году присоединился генерал Сергей Суровикин

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости К министру обороны Сергею Шойгу (справа), давно обосновавшемуся в рейтинге «политиков года», в 2022 году присоединился генерал Сергей Суровикин

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в среду опубликовал итоги традиционного опроса о главных персонах 2022 года в сферах политики, спорта и культуры. Рейтинг «политиков года» ожидаемо возглавил президент Владимир Путин — его назвали 55% респондентов (по итогам 2021 года он получил 38%). Господин Путин неизменно возглавляет этот рейтинг на протяжении всего периода измерений (с 2006 года), а его лучший результат пришелся на 2014–2015 годы — 71–74%.

Второе место, как и годом ранее, занял премьер Михаил Мишустин, набравший 21% голосов и прибавивший за год 8 п. п. Тройку лидеров снова замкнул министр иностранных дел Сергей Лавров: «политиком года» его по-прежнему считают 13% россиян. По сравнению с 2021 годом выросли показатели у министра обороны Сергея Шойгу (с 8% до 10%), зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева (с 2% до 3%) и главы Чечни Рамзана Кадырова (с 0% до 2%). В рейтинг «политиков года» попал и скончавшийся еще в апреле лидер ЛДПР Владимир Жириновский, которого опять вспомнили 5% опрошенных.

Наконец, впервые за все время существования рейтинга политиков в него попал боевой генерал: за Сергея Суровикина, занимавшего на момент исследования (с 24 по 27 декабря 2022 года) пост командующего группировкой войск в зоне СВО (как раз в день публикации опроса Минобороны сообщило о назначении на эту должность начальника Генштаба Валерия Герасимова, а господин Суровикин стал его заместителем), проголосовали 2% респондентов. Напомним, командующим группировкой господин Суровикин стал в начале октября, а 18 октября дал резонансное интервью телеканалу «Россия 24».

Гендиректор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов в своем комментарии на сайте ВЦИОМа отметил, что на выбор персон года повлияла СВО. Именно на ее фоне выросли рейтинги Владимира Путина и Михаила Мишустина, пояснил социолог: с президентом россияне напрямую связывают решение о начале СВО, а кабмин принимает меры для удержания экономики в условиях антироссийских санкций. Отметим, что по итогам 2021 года, главной темой которого стало восстановление экономики после кризисного пандемийного 2020 года, господин Мишустин потерял в рейтинге политиков 4 п. п., получив 13% против 17% годом ранее.

Влияние СВО сказалось не только на политиках. В рейтинге писателей лучший результат (4%) получил сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин, который активно выступает в поддержку спецоперации и давно помогает жителям Донбасса. В 2022 году господин Прилепин обошел Александра Пушкина и Виктора Пелевина, вместе с которыми в 2021-м вошел в первую тройку с 2% голосов.

Спортсменом года, по мнению 7% россиян, стала фигуристка Камила Валиева, которая поехала на Олимпийские игры в Пекине в статусе фаворитки в одиночном женском катании, но на фоне допингового скандала допустила ошибки, заняв в итоге лишь четвертое место.

Политолог Алексей Макаркин согласен, что выбор персон года определялся влиянием СВО, но призывает не переоценивать значимость попадания в рейтинг Сергея Суровикина: 2% респондентов — это очень маленькая группа граждан, в основном глубоко интересующихся ходом спецоперации. Снижение показателей Михаила Мишустина в 2021 году эксперт объясняет тем, что тогда общество устало от пандемийных ограничений, а прибавка 2022 года, по его мнению, отражает сохранение управляемости экономикой на фоне «алармистских» прогнозов: «То есть катастрофы не произошло, экономика сохранилась».

Что же касается посмертного включения в рейтинг Владимира Жириновского, то оно связано с тем, что «у нас мало ярких политиков», отмечает господин Макаркин: «Леонида Слуцкого (новый лидер ЛДПР.— “Ъ”) узнают слабо, он не харизматик и проигрывает образу Жириновского». К тому же господин Слуцкий чаще фигурирует на телевидении в роли председателя международного комитета Госдумы, а как преемника господина Жириновского его не воспринимают, полагает эксперт: «А для многих сторонников партии у Жириновского просто не может быть преемника. Поэтому его появление в рейтинге — это ностальгия».

Елена Рожкова