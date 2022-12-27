Жить стало лучше и больше

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) подвел в понедельник «политические итоги 2022 года». Участники посвященного этой теме круглого стола взяли на себя нелегкую миссию доказать, что, несмотря на начавшуюся в феврале специальную военную операцию и целую серию введенных после этого антироссийских санкций, уходящий год все равно является для России успешным. Для этого в ход пошли сухие цифры: главным плюсом для политологов стало появление в РФ новых регионов вместе с «новыми россиянами», а социологи ВЦИОМа добавили к этому данные своих опросов, согласно которым граждане парадоксальным образом считают, что 2022 год был лучше предыдущего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Круглый стол ЭИСИ 26 декабря, посвященный политическим итогам года, стал вторым подобным мероприятием за последние дни: на прошлой неделе аналогичную тему политологи обсуждали в Фонде развития гражданского общества (ФоРГО). Своеобразным связующим звеном между двумя мероприятиями стал руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. На круглом столе ФоРГО он присутствовал в качестве гостя, а в ЭИСИ был заявлен как один из двух модераторов — вторым стал управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев. Это дало возможность обоим политологам одновременно и заниматься модерированием дискуссии, и выступить в роли ее полноценных участников.

Эксперты ЭИСИ, как ранее и их коллеги из ФоРГО, упоминали некий новый консенсус, который они видят в обществе. Но, видимо, чтобы не повторяться, они решили не останавливаться на этом подробно, а предпочли сослаться на цифры, которые должны были показать, что прошедший год для России заканчивается сравнительно неплохо. Так, политолог Александр Асафов сразу призвал обсуждать итоги в «рациональном контексте» и отметил, что, несмотря на продолжающуюся специальную военную операцию и выезд из страны многих граждан после объявления частичной мобилизации, число россиян, как это ни парадоксально, за год не уменьшилось, а увеличилось. «Специальная военная операция в той степени, в которой она идет, уже привела к увеличению числа граждан на 6,2 млн человек. Наше население теперь более 152 млн человек, и это еще аккуратная оценка»,— пояснил эксперт. Он также напомнил, что вместе с новыми регионами у России появилась новая атомная электростанция, а Азовское море стало внутренним.

Западные же страны, по оценке господина Асафова, поняли, что «отмена» российской культуры не работает, но расслабляться не стоит, так как в будущем они, наоборот, могут попытаться нашу культуру «экспроприировать». Признаки этого политолог, в частности, увидел в массовой постановке балета «Щелкунчик» в США и премьере оперы «Борис Годунов» в миланском театре «Ла Скала».

Директор по научной работе фонда развития и поддержки дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов попытался быть неоднозначным. Например, он отметил, что не все зарубежные страны согласились следовать политике США, но это не значит, что они автоматически стали союзниками России. Эксперт даже выдвинул весьма смелый тезис о том, что спецоперация шла не так, как планировалась и теперь надо убедить других в том, что Россия устойчива как страна. «Если мы сможем показать миру, что вопреки всем препонам Россия способна не только выжить, но и развиваться,— это сильно повлияет на восприятие страны»,— призвал коллег господин Лукьянов.

На этой высокой ноте слово взял гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров, который охотно взялся наглядно продемонстрировать, что как минимум общественное мнение в России действительно успешно развивается, хотя порой и непредсказуемо. Так, согласно результатам опросов ВЦИОМа, в 2021 году 58% россиян считали инфляцию высокой, а в 2022-м таковых оказалось только 32% (в 2021 году инфляция составила 8,4%, а по итогам 2022-го Минэкономики прогнозирует 12–12,4%). Также возросла доля тех, кто считает прошедший год удачным, и таких респондентов больше, чем тех, кто придерживается противоположного мнения. Наконец, рейтинги президента по замерам ВЦИОМа за год показали уверенный рост: в феврале политику главы государства одобряли 66% опрошенных, а к декабрю — уже 74%. «Год пандемии мы прожили тяжелее, чем год специальной военной операции… Шок от пандемии был существенно выше»,— заключил социолог.

Тут Фирдус Алиев своевременно вспомнил, что вскоре после начала спецоперации в России обсуждалась тема отмены выборов, но победили противники такого подхода, что тоже, по его мнению, можно записать в итоги года. «Те, кто был за проведение выборов, считали, что выборы — это сохранение политической нормальности, для людей важна возможность реализовывать свое избирательное право»,— пояснил политолог. «Решение сохранить политическую систему в неизменности, провести выборы, сформировать новые основы для дальнейшего развития общества — очень правильное решение»,— поддержал господин Чеснаков коллегу как модератор модератора.

«Мобилизация сознания должна произойти и для всех, и для каждого»,— перешла между тем то ли к угрозам, то ли к прогнозам на следующий год директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. Она же представила серию топ-3 итогов года по оценке ЭИСИ. В номинацию «Политик года» попали президент Владимир Путин, глава Чечни Рамзан Кадыров и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Главными политическими дебютантами года стали новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, избранный в сентябре губернатор Кировской области Александр Соколов (в прошлом сотрудник администрации президента) и депутат Госдумы от «Единой России» Екатерина Стенякина. Традиционно досталось от ЭИСИ коммунистам: сразу двое представителей КПРФ — председатель ЦК партии Геннадий Зюганов и глава Хакасии Валентин Коновалов — заняли первые места в номинации «Политический провал года». Третьим в их компании стал замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Олег Нилов. А в качестве «проектов года» эксперты ЭИСИ выделили новый школьный предмет «Разговоры о важном», «Комитет семей воинов Отечества» и проект «ДНК России» по реформе высшего гуманитарного образования.

Андрей Винокуров