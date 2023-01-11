Виктор Бут утверждает, что никогда не торговал оружием

Вернувшийся в Россию из американской тюрьмы в результате обмена Виктор Бут назвал выдумкой образ «оружейного барона», который ему приписывают американцы. Он заверил, что никогда не занимался оружейным бизнесом, а работал с авиационной техникой.

«Я никогда не занимался оружейным бизнесом, это все результат пропаганды. Я работал с Ливией. Мы поставляли, обслуживали и работали именно с авиационной техникой. В Африке мы работали во многих странах. Я работал очень долгое время в Анголе»,— сказал Виктор Бут в интервью радио «Комсомольская правда». Он отметил, что вернулся бы к авиационному бизнесу, если «будет такая возможность».

Обмен Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, приговоренную в России к девяти годом колонии, состоялся 8 декабря. 12 декабря Виктор Бут вступил в ЛДПР. 15 декабря он заявил, что рассматривает возможность отправиться на Донбасс.

Виктор Бут — российский предприниматель, владевший авиакомпанией Air Cess Liberia. В конце 1990-х годов США инициировали расследование в отношении деятельности Виктора Бута. В 2000 году Виктор Бут упоминался в связи с поставками оружия и боеприпасов в Афганистан, страны бывшей Югославии и ряд государств Африки в обход санкций в докладе Совета Безопасности ООН. В 2002 году он попал в санкционный список, составленный при введении санкций СБ ООН в отношении Либерии. В докладах Совбеза ООН, Amnesty International и Госдепартамента США от 2000, 2005 и 2006 годов его называли крупнейшим поставщиком оружия в Африку.

В 2008 году Виктора Бута арестовали в Таиланде по запросу США. В 2012 году его приговорили к 25 годам тюрьмы в США за незаконную торговлю оружием, поддержку терроризма и заговор с целью убийства американских граждан.

Подробнее об обмене — в материале «Ъ» «Бут или не Бут, сделайте что-нибудь».

Лусине Баласян