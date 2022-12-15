Слуцкий допустил поездку Бута в Донбасс

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что отбывавший 25-летний срок в США и вернувшийся в Россию в результате обмена Виктор Бут в скором времени может посетить Донбасс. По его словам, его там «знают и ждут».

«Виктор Анатольевич Бут — мужественный человек, который спустя буквально несколько дней после возвращения домой уже активно включился и в политическую жизнь: вступил в ряды ЛДПР. В недалеком будущем, думаю, будет в Донбассе, где его знают, где его ждут»,— сказал Леонид Слуцкий журналистам (цитата по ТАСС).

Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер 8 декабря. Господин Бут в 2012 году был приговорен в США к 25 годам колонии за незаконную торговлю оружием. Госпожу Грайнер осудили в августе на девять лет за гашишное масло в ее электронной сигарете. 12 декабря Виктор Бут вступил в ЛДПР, ему вручил партбилет Леонид Слуцкий на съезде партии.

Подробнее — в материале «Ъ» «С таким партбилетом — и на свободе».

Олеся Павленко