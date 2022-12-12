Отбывавший 25-летний срок в США и выданный России в рамках обмена Виктор Бут вступил в ЛДПР. Партийный билет ему вручил лидер партии Леонид Слуцкий на заседании, посвященном 33-летию политической организации.

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Виктор Бут (справа) и Леонид Слуцкий

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Я хочу поблагодарить Виктора Анатольевича за принятое им решение и принять его в ряды лучшей политической партии в сегодняшней России — в ряды партии ЛДПР»,— сказал господин Слуцкий на мероприятии.

8 декабря Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Бут в 2012 году был приговорен в США к 25 годам колонии за продажу оружия. Госпожу Грайнер осудили в августе на девять лет за то, что в аэропорту Шереметьево в ее электронной сигарете обнаружили гашишное масло.

Подробнее об обмене — в материале «Ъ» «Бут или не Бут, сделайте что-нибудь».

Лаура Кеффер