Бут или не Бут, сделайте что-нибудь

Обмен заключенными между РФ и США, состоявшийся на прошлой неделе, спровоцировал бурные дискуссии в американском обществе. Одна его часть празднует возвращение домой баскетболистки Бриттни Грайнер, которую обменяли на россиянина Виктора Бута. Другая же называет произошедшее позором, поскольку в российской тюрьме остался бывший американский морской пехотинец Пол Уилан, признанный виновным в шпионаже. И в Москве, и в Вашингтоне дают понять, что впереди могут быть и новые обмены заключенными. Однако общую печальную картину двусторонних отношений они вряд ли изменят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обменом россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер в США остались довольны не все

Фото: РИА Новости Обменом россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер в США остались довольны не все

Фото: РИА Новости

Недавний обмен заключенными — россиянином Виктором Бутом и американкой Бриттни Грайнер (см. “Ъ” от 9 декабря) — был неоднозначно воспринят в США. В то время как либералы празднуют возвращение спортсменки домой, другая часть американского общества этот обмен жестко критикует, утверждая: он был выигрышным в первую очередь для России.

О том, что эта сделка создала «идеальный шторм» в США, пишет, например, The Hill.

«Само решение об освобождении Грайнер, а затем реакция на него — символ Америки,— заявил этому изданию почетный профессор Бостонского университета Тобе Берковиц, специализирующийся на политических коммуникациях.— Одна часть Америки празднует освобождение афроамериканской лесбиянки, а другая оплакивает продолжающееся долгое заключение белого морского пехотинца».

Стратег-демократ Джоэл Пейн продолжает, что этот обмен «высветил ряд острых внутренних культурных противоречий, а также сложные геополитические проблемы за пределами США». Например, можно сравнить высказывание конгрессмена Хакима Джеффриса (он, как ожидается, в ближайшее время возглавит демократическое меньшинство в Палате представителей) и вероятного спикера нижней палаты республиканца Кевина Маккарти. Первый считает, что глава Белого дома Джо Байден «добился своего», а второй — что американский лидер преподнес подарок президенту РФ Владимиру Путину.

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Фото: РИА Новости, ФСБ РФ / РИА Новости Бриттни Грайнер

Фото: РИА Новости, ФСБ РФ / РИА Новости

Популярная ведущая либерального телеканала MSNBC Джой Рид приветствует обмен, ликуя: «Господь добр». А Такер Карлсон из консервативного Fox News недоумевает, как администрация могла пойти на такой неоправданный риск ради спортсменки, которая «презирает Соединенные Штаты» (госпожа Грайнер не раз критиковала США и на публику отказывалась выражать почтение американскому гимну и флагу).

Высказался на эту тему и экс-президент Дональд Трамп.

«Что за сделка по обмену Бриттни Грайнер — баскетболистки, которая открыто ненавидит нашу страну, на человека, известного как "торговец смертью"? Почему бывший морской пехотинец Пол Уилан не был включен в эту совершенно неравную сделку?» — написал он в своей соцсети Truth. Бывший глава Белого дома также охарактеризовал обмен как «глупый и непатриотичный позор для США».

Правда, господину Трампу досталось за это от брата Пола Уилана. Дэвид Уилан заявил, что высказывания Дональда Трампа вызывают лишь разочарование, поскольку администрация 45-го президента США сама не смогла сделать ничего для освобождения бывшего морпеха. Тем временем Пол Уилан разочарован всеми, о чем он сообщил в интервью CNN. «Я не понимаю, почему я все еще сижу здесь»,— рассказал заключенный телеканалу.

Газета The Washington Post утверждает, что сопротивлялись этой сделке не только консерваторы, но и чиновники американского Минюста. Они были против идеи обмена господина Бута до его запланированного освобождения в 2029 году, предупреждая: такая сделка создает прецедент и надоумит другие правительства похищать американцев для дальнейшего обмена.

«Менять известного международного торговца оружием на баскетболистку — это безумие»,— отметил один из собеседников издания.

Однако в ходе недавней пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что особых вариантов у США не было: «Это не был выбор, какого американца привезти домой. Выбор был — одного или никого».

По данным источников газеты The Washington Post, многие месяцы представители Госдепартамента настаивали на сделке с обменом Виктора Бута сразу на двух человек — Пола Уилана и госпожу Грайнер. Однако Москва в рамках этой сделки, по версии источников газеты, хотела освобождения Вадима Красикова, отбывающего пожизненное заключение в Германии по обвинению в убийстве гражданина Грузии, чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Германия даже обсуждать такой вариант отказалась.

«К сожалению, по совершенно надуманным причинам Россия относится к делу Пола иначе, чем к делу Бриттни»,— заявил Джо Байден журналистам в четверг. При этом, по данным американских СМИ, отказались в России включить в сделку и другого гражданина США — учителя и бывшего сотрудника посольства в РФ Марка Фогеля. Он находится в заключении по той же статье, что и Бриттни Грайнер. Господина Фогеля осудили за перевозку небольшой партии «медицинской» марихуаны.

The Washington Post передала слова супруги осужденного, Джейн Фогель, процитировавшей свой разговор с чиновниками Госдепартамента: «Не унывайте, Марк все еще является частью обсуждений». А Джо Байден в день обмена отмечал: «Мы не забыли про Пола Уилана, который остается несправедливо заключенным в России».

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Пол Уилан

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В Москве также дают понять, что могут последовать и другие обмены. «Контакты продолжаются. Возможны ли другие обмены? Все возможно. В данном случае компромиссы были найдены. Не отказываемся от продолжения этой работы и в будущем»,— заявил в пятницу Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Киргизию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обмен ранее осужденной в РФ гражданки США Бриттни Грайнер на отбывавшего наказание в США российского бизнесмена Виктора Бута в аэропорту Абу-Даби

Фото: РИА Новости, ФСБ РФ / РИА Новости Обмен ранее осужденной в РФ гражданки США Бриттни Грайнер на отбывавшего наказание в США российского бизнесмена Виктора Бута в аэропорту Абу-Даби

Фото: РИА Новости, ФСБ РФ / РИА Новости

При этом в обеих столицах выражают осторожные надежды на то, что успех на этом направлении может позволить продвинуться и по другим вопросам. Но сразу оговариваются: шансов на это не так уж и много. Так, бывший посол США в РФ Майкл Макфол в интервью MSNBC, комментируя последствия успешно проведенного обмена, заявил: «Может быть, мы сможем инициировать переговоры о контроле над вооружениями». Впрочем, он тут же оговорился, что видит «небольшую связь между этим прорывом, очень позитивным прорывом и остальной повесткой дня».

А Владимир Путин отмечал: переговоры по обмену, «конечно, создают определенную атмосферу, это правда», но стороны «не ставили перед собой задачи от этих переговоров переходить к каким-то другим». О том, что делать проекцию «на общую печальную картину двусторонних отношений» не стоит, заявил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 24» также призвал не воспринимать происходящие контакты (не только по линии спецслужб об обмене заключенными, но и недавнюю встречу директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина и главы Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса) как нечто многообещающее. «Сегодня говорить, что российско-американские отношения имеют тенденцию к улучшению или появились какие-то первые сигналы, я бы воздержался»,— признался дипломат.

Екатерина Мур, Вашингтон; Павел Тарасенко