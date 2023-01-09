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Коммерсантъ FM
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Экс-президент Бразилии Болсонару госпитализирован в США

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован в Орландо, штат Флорида, он попал в больницу из-за боли в животе, сообщает газета O Globo. Агентство Reuters отмечает, что госпитализация произошла на следующий день после того, как его сторонники штурмовали здания органов госвласти в столице Бразилиа.

Жаир Болсонару

Жаир Болсонару

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Жаир Болсонару

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Болсонару был президентом Бразилии с января 2019 года по 1 января 2023 года. На этом посту его сменил Луис Инасиу Лула да Силва.

За последние годы Жаир Болсонару несколько раз попадал в больницу с закупоркой кишечника после того, как был ранен ножом во время предвыборной кампании в борьбе за пост президента в 2018 году. Он отправился в США за два дня до того, как его преемник вступил в должность президента.

Мария Федотова

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Протесты в Бразилии

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Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару протестуют против победы Лулы да Силвы на выборах начиная с 30 октября

Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару протестуют против победы Лулы да Силвы на выборах начиная с 30 октября

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

8 января протестующие вторглись в несколько правительственных зданий, в том числе официальную рабочую резиденцию президента — Дворец Планалту (на фото)

8 января протестующие вторглись в несколько правительственных зданий, в том числе официальную рабочую резиденцию президента — Дворец Планалту (на фото)

Фото: Eraldo Peres / AP

Протестующие штурмуют здание Конгресса

Протестующие штурмуют здание Конгресса

Фото: Eraldo Peres / AP

Штурм рабочей резиденции президента Бразилии

Штурм рабочей резиденции президента Бразилии

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Внутри оккупированных зданий протестующие выбивали окна и двери

Внутри оккупированных зданий протестующие выбивали окна и двери

Фото: Reuters / Adriano Machado

Протестующий с национальным флагом Бразилии

Протестующий с национальным флагом Бразилии

Фото: Reuters

Протестующие внутри рабочей резиденции президента Бразилии

Протестующие внутри рабочей резиденции президента Бразилии

Фото: Reuters / Adriano Machado

Протестующие громят один из кабинетов во Дворце Планалту

Протестующие громят один из кабинетов во Дворце Планалту

Фото: Reuters / Adriano Machado

Силовики возле президентской резиденции

Силовики возле президентской резиденции

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Полицейские машины после столкновения с протестующими

Полицейские машины после столкновения с протестующими

Фото: Reuters / Antonio Cascio

Силовики наводят порядок возле здания Конгресса

Силовики наводят порядок возле здания Конгресса

Фото: Reuters / Adriano Machado

Сотрудники службы безопасности на входе в рабочую резиденцию президента Бразилии

Сотрудники службы безопасности на входе в рабочую резиденцию президента Бразилии

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Протестующие прячутся рядом с Дворцом Планалту

Протестующие прячутся рядом с Дворцом Планалту

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Демонстранты штурмуют здание Конгресса

Демонстранты штурмуют здание Конгресса

Фото: Eraldo Peres / AP

Во время беспорядков бразильская полиция задержала около 200 человек. Им грозит до 12 лет тюрьмы

Во время беспорядков бразильская полиция задержала около 200 человек. Им грозит до 12 лет тюрьмы

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Против протестующих применили спецсредства и слезоточивый газ

Против протестующих применили спецсредства и слезоточивый газ

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Силовики во время столкновения с протестующими

Силовики во время столкновения с протестующими

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Демонстрант пытается потушить газовую шашку

Демонстрант пытается потушить газовую шашку

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (в центре) осматривает свою рабочую резиденцию после штурма. Во время протестов он находился в поездке в штате Сан-Паулу

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (в центре) осматривает свою рабочую резиденцию после штурма. Во время протестов он находился в поездке в штате Сан-Паулу

Фото: Eraldo Peres / AP

Силовики во время протестов в Бразилиа

Силовики во время протестов в Бразилиа

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

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Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару протестуют против победы Лулы да Силвы на выборах начиная с 30 октября

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

8 января протестующие вторглись в несколько правительственных зданий, в том числе официальную рабочую резиденцию президента — Дворец Планалту (на фото)

Фото: Eraldo Peres / AP

Протестующие штурмуют здание Конгресса

Фото: Eraldo Peres / AP

Штурм рабочей резиденции президента Бразилии

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Внутри оккупированных зданий протестующие выбивали окна и двери

Фото: Reuters / Adriano Machado

Протестующий с национальным флагом Бразилии

Фото: Reuters

Протестующие внутри рабочей резиденции президента Бразилии

Фото: Reuters / Adriano Machado

Протестующие громят один из кабинетов во Дворце Планалту

Фото: Reuters / Adriano Machado

Силовики возле президентской резиденции

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Полицейские машины после столкновения с протестующими

Фото: Reuters / Antonio Cascio

Силовики наводят порядок возле здания Конгресса

Фото: Reuters / Adriano Machado

Сотрудники службы безопасности на входе в рабочую резиденцию президента Бразилии

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Протестующие прячутся рядом с Дворцом Планалту

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Демонстранты штурмуют здание Конгресса

Фото: Eraldo Peres / AP

Во время беспорядков бразильская полиция задержала около 200 человек. Им грозит до 12 лет тюрьмы

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Против протестующих применили спецсредства и слезоточивый газ

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Силовики во время столкновения с протестующими

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Демонстрант пытается потушить газовую шашку

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (в центре) осматривает свою рабочую резиденцию после штурма. Во время протестов он находился в поездке в штате Сан-Паулу

Фото: Eraldo Peres / AP

Силовики во время протестов в Бразилиа

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

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