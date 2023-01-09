Экс-президент Бразилии Болсонару госпитализирован в США

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован в Орландо, штат Флорида, он попал в больницу из-за боли в животе, сообщает газета O Globo. Агентство Reuters отмечает, что госпитализация произошла на следующий день после того, как его сторонники штурмовали здания органов госвласти в столице Бразилиа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жаир Болсонару

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Жаир Болсонару

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Болсонару был президентом Бразилии с января 2019 года по 1 января 2023 года. На этом посту его сменил Луис Инасиу Лула да Силва.

За последние годы Жаир Болсонару несколько раз попадал в больницу с закупоркой кишечника после того, как был ранен ножом во время предвыборной кампании в борьбе за пост президента в 2018 году. Он отправился в США за два дня до того, как его преемник вступил в должность президента.

Мария Федотова