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Коммерсантъ FM
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Суд снял с должности губернатора столицы Бразилии на фоне беспорядков

Губернатора столичного федерального округа Бразилии Ибанейса Рошу сняли с поста сроком на 90 дней. Судья Алешандри ди Морайс принял это решение на фоне протестов в Бразилиа, которые устроили сторонники проигравшего на выборах экс-президента Жаира Болсонару, сообщает Globo.

Суд счел, что подготовка к беспорядкам велась с ведома властей. По словам господина Морайса, участников протестов, которых он называет террористами и преступниками, перевозили на машинах военной полиции федерального округа. Кроме того, по мнению судьи, военная полиция округа «не оказала должного сопротивления, учитывая серьезность ситуации, и даже поступали сообщения о том, что некоторые полицейские покидали свои посты».

«Гнусные террористы, напавшие на демократию и республиканские институты, будут привлечены к ответственности... Бразильская демократия не будет поколеблена, а тем более разрушена преступниками-террористами»,— подчеркнул Алешандри ди Морайс.

Сторонники господина Болсонару вчера, 8 января, организовали протесты у зданий госвласти в Бразилиа. Они выразили несогласие с итогами второго тура президентских выборов, по результатам которых победил Луис Инасиу Лула да Силва. Демонстранты штурмом взяли здания госвласти и устроили погромы. Было задержано от 200 до 400 человек. Экс-президент Бразилии осудил действия своих сторонников.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Президенту Бразилии объявили штурмовое предупреждение».

Лаура Кеффер

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