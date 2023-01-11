Арестович сообщил о бегстве ряда подразделений ВСУ под Соледаром

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что некоторые подразделения армии Украины — «отдельные нестойкие товарищи» — обратились в бегство под Соледаром. Ранее российская сторона сообщила, что взяла город под полный контроль.

«Есть подразделения, которые бегут у нас под Соледаром, бежали. Сейчас не бегут, конечно, но были до этого отдельные нестойкие товарищи»,— сказал господин Арестович в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина (признан иноагентом).

По его словам, «отказников» было небольшое количество, но случаи бегства происходили во весь период обороны города.

О взятии Соледара ранее заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. До него вечером 10 января об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Украинские власти говорили о тяжелой ситуации под Бахмутом (Артемовском) и Соледаром еще в октябре.

Накануне замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что основу украинской армии составляют мобилизованные. По ее словам, это непрофессиональные военные, которые проходят «чрезвычайно сложное моральное и физическое испытание».

10 января Евгений Пригожин заявил, что информация о массовом дезертирстве Вооруженных сил Украины из Соледара не соответствуют действительности. Он сказал, что украинские военные «храбро сражаются за Бахмут и Соледар».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек