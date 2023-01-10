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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 321-й

Онлайн-трансляция: новости и заявления 10 января

США думают включить поставки боевых бронемашин Stryker в следующий пакет помощи Украине, сообщило издание Politico. Эстония намерена в этом месяце представить юридический план для ареста российских активов. В Пентагоне не видят признаков того, что Белоруссия намерена вступить в конфликт на Украине. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:17. Газ в Европе снова выше $800 за 1 тыс. кубометров после аномальной оттепели, заявка Газпрома по Украине — 35,5 млн кубометров.

9:01. США стремятся изменить динамику боевых действий на Украине — для этого они поставят Киеву боевые машины пехоты Bradley и системы противовоздушной обороны.

8:54. Эстония планирует в этом месяце представить юридический план для ареста российских активов, чтобы в дальнейшем передать их Украине. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Михкель Тамм. Его слова передает Bloomberg.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 320-й

8:53. Власти Франции усиливают давление на Германию, чтобы та согласилась отправить танки Leopard Украине в преддверии франко-германского саммита 22 января, сообщает Politico со ссылкой на источники.

8:53. Президент США Джо Байден перепутал благотворительную организацию «Армия спасения» с секретной службой США. Во время посещения отделения организации в Эль-Пасо господин Байден сказал, что «провел некоторое время с секретной службой в Польше и на Украине».

Военная операция на Украине

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