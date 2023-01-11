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Пригожин: вся территория Соледара взята под контроль ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что вагнеровцы взяли под контроль всю территорию Соледара. По его словам, «в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои».

«Подразделения ЧВК "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра»,— передает слова господина Пригожина его пресс-служба.

Предприниматель подчеркнул, что в штурме Соледара никакие подразделения кроме бойцов ЧВК «Вагнер» не участвовали.

Ранее о взятии центра Соледара сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Евгений Пригожин говорил, что на западных окраинах Соледара идут «тяжелейшие кровопролитные бои». 8 января в офисе президента Украины опровергали информацию об окружении города, заявив, что он находится лишь в полуобхвате.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в трансляции «Ъ».

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