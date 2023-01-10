Пригожин: ВСУ храбро сражаются под Соледаром

Информация о массовом дезертирстве Вооруженных сил Украины из Соледара не соответствуют действительности, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он сказал, что украинские военные «храбро сражаются за Бахмут (Артемовск) и Соледар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Пригожин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Евгений Пригожин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Вчера, 9 января, официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что было зафиксировано «массовое бегство противника из городской застройки» в Соледаре. Он утверждал, что «командир бригады с позывным Лыжник поставил задачу подчиненным командирам батальонов с вечера и в течение ночи организовать вывод оставшихся и выживших подразделений из города». «Бегство подразделений не осталось незамеченным. И есть факты роста панических настроений»,— уверял он (цитата по ТАСС).

Господина Пригожина попросили прокомментировать информацию о предполагаемом бегстве ВСУ. Его комментарий опубликован в Telegram-канале «Кепка Пригожина». «Украинская армия храбро сражается за Бахмут и Соледар. На западных окраинах Соледара идут тяжелейшие кровопролитные бои. ВСУ с честью защищают территорию Соледара. Поэтому информация об их массовом дезертирстве не соответствует действительности»,— сказал он. Также ранее он подчеркивал, что бои за Соледар ведутся исключительно силами ЧВК.

Президент Украины Владимир Зеленский еще в октябре говорил про тяжелые бои под Артемовском и Соледаром. В декабре советник офиса украинского президента Алексей Арестович рассказал о серьезных потерях ВСУ в этих городах.

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