Проведшего отпуск в ОАЭ беспартийного депутата исключили из сторонников «Единой России»

Президиум генерального совета «Единой России» «исключил из сторонников» партии депутата Вологодской областной думы Дениса Долженко в связи с тем, что он «совершил дискредитирующие партию действия». Секретарь генсовета партии Андрей Турчак обещал лишить его партбилета, однако выяснилось, что Денис Долженко беспартийный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Долженко и Ксения Шойгу

Фото: vk.com / deputat35 Денис Долженко и Ксения Шойгу

Фото: vk.com / deputat35

«Фракции Единой России в заксобрании региона рекомендовано также исключить Дениса Долженко из своего состава и принять решение об освобождении его от должности заместителя председателя постоянного комитета по экономической политике и собственности»,— говорится в сообщении партии в Telegram.

Ранее волгоградский депутат Денис Долженко опубликовал фотографию с отдыха в ОАЭ. 9 января секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак написал в своем Telegram-канале, что за этого его лишат партбилета. Он приложил к посту скриншот с фотографией депутата из Дубая, которая была опубликована в соцсети «ВКонтакте» 6 января. «Можно много чем увлекаться по жизни — бегать, нырять, кататься на горных лыжах... Но всему есть время и место»,— написал господин Турчак.

Комментируя слова секретаря генсовета, Денис Долженко пояснил, что является беспартийным депутатом и у него нет партбилета. «Я нахожусь в официальном отпуске, взял его для того, чтобы ребенка вывезти по рекомендациям врачей к морю и показать специалистам»,— добавил депутат.

Ранее похожая ситуация произошла с депутатом Курской областной думы Максимом Васильевым (также не входит в «Единую Россию», избирался как самовыдвиженец). В сеть попала видеозапись, на которой он передает приветы, находясь в отпуске в Мексике. Андрей Турчак предложил депутату, а также его супруге, тоже депутату, сложить полномочия и предположил, что их может подвигнуть к этому решению «кувалда Вагнера» или «пинок Старовойта» — губернатора Курской области, который также раскритиковал депутата.

Подробнее о случившемся — в материале «Ъ» «Прикол не зашел».

Эрдни Кагалтынов