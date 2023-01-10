Проведшего отпуск в ОАЭ беспартийного депутата исключили из сторонников «Единой России»

Президиум генерального совета «Единой России» «исключил из сторонников» партии депутата Вологодской областной думы Дениса Долженко в связи с тем, что он «совершил дискредитирующие партию действия». Секретарь генсовета партии Андрей Турчак обещал лишить его партбилета, однако выяснилось, что Денис Долженко беспартийный.
Денис Долженко и Ксения Шойгу
Фото: vk.com / deputat35
«Фракции Единой России в заксобрании региона рекомендовано также исключить Дениса Долженко из своего состава и принять решение об освобождении его от должности заместителя председателя постоянного комитета по экономической политике и собственности»,— говорится в сообщении партии в Telegram.
Ранее волгоградский депутат Денис Долженко опубликовал фотографию с отдыха в ОАЭ. 9 января секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак написал в своем Telegram-канале, что за этого его лишат партбилета. Он приложил к посту скриншот с фотографией депутата из Дубая, которая была опубликована в соцсети «ВКонтакте» 6 января. «Можно много чем увлекаться по жизни — бегать, нырять, кататься на горных лыжах... Но всему есть время и место»,— написал господин Турчак.
Комментируя слова секретаря генсовета, Денис Долженко пояснил, что является беспартийным депутатом и у него нет партбилета. «Я нахожусь в официальном отпуске, взял его для того, чтобы ребенка вывезти по рекомендациям врачей к морю и показать специалистам»,— добавил депутат.
Ранее похожая ситуация произошла с депутатом Курской областной думы Максимом Васильевым (также не входит в «Единую Россию», избирался как самовыдвиженец). В сеть попала видеозапись, на которой он передает приветы, находясь в отпуске в Мексике. Андрей Турчак предложил депутату, а также его супруге, тоже депутату, сложить полномочия и предположил, что их может подвигнуть к этому решению «кувалда Вагнера» или «пинок Старовойта» — губернатора Курской области, который также раскритиковал депутата.
Подробнее о случившемся — в материале «Ъ» «Прикол не зашел».