Турчак заявил о лишении партбилета «Единой России» депутата, который провел отпуск в ОАЭ

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что накануне произошло «несколько резонансных ситуаций», когда депутаты «Единой России» проявили себя «неадекватно». Он упомянул депутата Вологодской областной думы Дениса Долженко, который отправился на отдых в ОАЭ. Господин Турчак заявил, что уже завтра (10 января) его лишат партбилета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Долженко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Денис Долженко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Можно много чем увлекаться по жизни — бегать, нырять, кататься на горных лыжах... Но всему есть время и место. Еще один наш депутат уже завтра будет лишен партбилета. Добегался»,— написал секретарь генсовета «Единой России» в Telegram.

К посту он прикрепил другой пост — со скрином страницы Дениса Долженко из ВКонтакте. На нем показана фотография Дениса Долженко, сделанная на отдыхе. В комментариях пользователи обвиняют депутата в том, что его поведение не подобает поведению «слуги народа».

Аналогичная ситуация ранее произошла с другим госслужащим — депутатом Курской областной думы Максимом Васильевым. В сеть попала видеозапись, на которой он передает приветы, находясь в отпуске в Мексике. Андрей Турчак предложил депутату, а также его супруге — тоже депутату — сложить полномочия и предположил, что их может сподвигнуть к этому решению «кувалда Вагнера» или «пинок Старовойта».

Дениса Долженко является депутатом Вологодской областной думы с 2011 года. В нынешнем созыве он занимает должность заместителя главы комитета по экономической политике и собственности.

Дарья Эрозбек