Турчак предположил, что отдыхающих в Мексике депутатов сподвигнет к уходу «кувалда Вагнера» или «пинок Старовойта»

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак раскритиковал курских депутатов супругов Максима и Светлану Васильевых за отдых в Мексике. Он предложил им сложить полномочия и предположил, что их может сподвигнуть к этому решению «кувалда Вагнера» или «пинок Старовойта». Ранее в соцсетях распространили видео, на котором господин Васильев с мексиканского курорта передает поздравления с Новым годом.

«Верх цинизма и бесчеловечности. Ни Родины, ни флага. Ни чести, ни достоинства. Ни мозгов. <...> Не знаю, что сподвигнет Васильевых к этому решению: "кувалда Вагнера", "пинок Старовойта" или осознание своей ничтожности, пусть и запоздалое, но надеюсь, что после новогодних каникул ряды курских депутатов поредеют»,— написал господин Турчак в Telegram.

Секретарь генсовета «Единой России» негативно отнесся к тому, что Васильевы отдыхают в Мексике, «в то время, как вся страна работает на фронт, помогает семьям мобилизованных и погибших бойцов» и когда «жители приграничной Курской области подвергаются обстрелам».

Депутатов также раскритиковал губернатор Курской области Роман Старовойт. По его мнению, поведение господина Васильева на видео неуместно. Сам депутат заявил, что снимал видео для близких, а в интернет его опубликовал бывший друг с Украины.

Максим Васильев — депутат Курской областной думы с 2021 года (самовыдвиженец). До этого, с 2003 года, входил в Курский горсовет. Его жена Светлана Васильева действующий депутат горсовета от «Единой России».

Леонид Уварчев