Прикол не зашел

Комиссия по этике Курской облдумы оценит скандальное видеопоздравление независимого депутата Максима Васильева, встретившего Новый год в Мексике. Его поведение посчитали неуместным на фоне обстрелов приграничных территорий не только региональные, но и федеральные политики. Секретарь генсовета «Единой России» (ЕР) Андрей Турчак предположил, что депутата может сподвигнуть к отставке «кувалда Вагнера». Сам господин Васильев сказал “Ъ”, что «видеоприкол» не предназначался для широкого распространения, а скандал «высосан из пальца».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Васильев (справа)

Фото: Соцсети Максима Васильева Максим Васильев (справа)

Фото: Соцсети Максима Васильева

О встрече Нового года Максим Васильев рассказал в соцсетях 3 января. «За год впервые отъехал на выходные и праздники отдохнуть в дружественную нам Мексику. Погода отличная, люди приветливые, сервис чуть страдает, но зато цены радуют»,— сообщил он, не раскрыв стоимость отдыха. Позже в соцсетях появилась еще одна запись, на которой парламентарий, находясь в ресторане на пляже, поздравляет всех с Новым годом, желая «много денег и много хорошего настроения». На видео он пьет коктейль, ест креветки и говорит на испанском языке.

После этой публикации депутат подвергся резкой критике за то, что отдыхает за границей в то время, как его родная Курская область регулярно подвергается обстрелам.

«Я давно сюда планировал, у меня тут родственники живут. Они у меня в Курске в гостях были и пригласили к себе. Не понимаю, почему это вызывает столько злобы»,— недоумевал Максим Васильев в ответ на обвинения в том, что ему «не отдыхается в России». Он также признался, что записал «видеоприкол исключительно для своих», а распространил его житель Западной Украины, с которым господин Васильев дружил до специальной военной операции.

Максим Васильев — один из наиболее опытных курских депутатов. В 2003 году, в 22-летнем возрасте, он избрался в городское собрание Курска. Его отец Сергей Васильев на тот момент был депутатом облдумы, оба политика до последнего времени представляли КПРФ. Два года назад после смерти отца господин Васильев прекратил отношения с коммунистами и избрался в облдуму как самовыдвиженец, причем ЕР не выставила против него опытного кандидата. В прошлом году супруга Максима Васильева Светлана избралась в горсобрание Курска от ЕР.

Первым из официальных лиц депутата осудил губернатор Роман Старовойт. В своем Telegram-канале он напомнил, что господин Васильев — независимый депутат, что не позволяет применить к нему меры дисциплинарного воздействия по партийной линии. «Однако надеюсь, что этичность его поведения оценит соответствующая комиссия областной думы. Со своей стороны считаю такое поведение неуместным, независимо от принадлежности к партии»,— подчеркнул глава региона, добавив, что «очень зол».

Губернатор также поинтересовался у Светланы Васильевой, как она относится к поведению мужа. Та на своей странице в соцсетях ответила, что ее супруг — взрослый и самостоятельный человек.

«С каких пор выпить пива и съесть креветку стало преступлением? Никакого отношения к деньгам налогоплательщиков он не имеет,— заверила подписчиков госпожа Васильева.— И куда, по-вашему, надо было лететь? Как все в Турцию, и оплатить очередной "Байрактар" для Украины?»

Еще более резко нашумевшее видео прокомментировал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Он охарактеризовал поведение Максима Васильева как «верх цинизма и бесчеловечности» и порекомендовал ему и его супруге сложить депутатские полномочия: «Не знаю, что сподвигнет Васильевых к этому решению: "кувалда Вагнера", "пинок Старовойта" или осознание своей ничтожности, пусть и запоздалое, но надеюсь, что после новогодних каникул ряды курских депутатов поредеют».

Максим Васильев заявил “Ъ”, что понимает «резонансность происшествия», но оно «высосано из пальца»: «Ролик был снят в шуточной форме для моей семьи и узкого круга друзей. Это не было моим депутатским обращением. Мне стыдно за этот ролик, потому что он был показан так, что обнаглевший депутат во время СВО пьет и смеется кому-то в лицо. На самом деле это было вырвано из контекста».

Депутат подчеркнул, что относится к словам начальства серьезно и работает на благо избирателей.

А Светлана Васильева попросила “Ъ” не беспокоить ее вопросами: «Буквально месяц назад я стала многодетной мамой и нахожусь в декрете. Данная ситуация негативно сказывается на моем моральном и физическом состоянии, а с учетом того, что я являюсь кормящей мамой, и на моем ребенке тоже».

Политолог Владимир Слатинов отмечает «потрясающую политическую выживаемость» Максима Васильева c учетом его громких публичных высказываний и обвинений в коррупции, снятых с него в 2015 году. Теперь депутату придется выпутываться из более неблагоприятной ситуации, считает эксперт: «Региональная власть, видимо, надеялась на "системность" Васильева, а теперь ей приходится испытывать злость и досаду».

Сергей Толмачев, Воронеж