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Коммерсантъ FM
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Курский губернатор счел неуместным отпуск депутата в Мексике, пока область подвергается обстрелам

Губернатор Курской области Роман Старовойт прокомментировал появившиеся в сети видео, на котором депутат Курской областной думы Максим Васильев поздравляет всех с Новым годом, находясь на мексиканском курорте. Господин Старовойт заявил, что поведение депутата неуместно, и выразил желание узнать, как относится к произошедшему супруга Максима Васильева, действующий депутат от «Единой России». Сам господин Васильев заявил, что снимал видео для близких, а в интернет его слил бывший друг с Украины.

Роман Старовойт

Роман Старовойт

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Роман Старовойт

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Надеюсь, что этичность его поведения оценит соответствующая комиссия областной Думы. Обязательно поговорим с ним и со стороны правительства Курской области. Со своей стороны считаю такое поведение неуместным, независимо от принадлежности к партии»,— написал Роман Старовойт в своем Telegram.

Он отметил, что жизнь в приграничном регионе выдвигает дополнительные требования к работе и поведению всех органов власти. «И да, я очень зол»,— добавил губернатор.

Сам Максим Васильев рассказал изданию «Подъем», что поехал в Мексику к родственникам мужа сестры. По его словам, он специально купил шляпу и рубашку в мексиканском стиле и выучил несколько фраз на испанском, чтобы снять видео для родных. Депутат заявил, что видео попало к «представителю Западной Украины», с которым он дружил до военной операции. Этот украинец якобы и опубликовал ролик в интернете.

На видеозаписи, которую распространяли региональные Telegram-каналы, Максим Васильев, сидя в кафе на мексиканском пляже, поздравляет всех с Новым годом, желает «много денег и хорошего настроения». В сети ролик раскритиковали за то, что депутат позволяет себе подобное времяпрепровождение, в то время как Курская область регулярно подвергается обстрелам.

Дарья Эрозбек

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