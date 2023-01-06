Российские войска выполнили приказ Путина прекратить огонь на Украине

Минобороны России сообщило, что выполнило поручение президента Владимира Путина прекратить огонь по случаю православного Рождества. Перемирие объявлено в одностороннем порядке — ранее украинские власти от него отказались.

«Несмотря на соблюдение сегодня, 6 января, с 12 часов мск российской группировкой войск режима прекращения огня, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск»,— говорится в сводке Минобороны, опубликованной в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что в районе Белогоровки Луганской народной республики украинские военные произвели три артиллерийских обстрела. Под восемь обстрелов попал район Новопавловки Запорожской области. На Краснолиманском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели четыре минометных обстрела российских позиций.

«Ответным огнем российских войск позиции ВСУ, с которых осуществлялись обстрелы, подавлены»,— говорится в сообщении ведомства.

Ранее сегодня сообщалось об обстреле Петровского района Донецка в 12:00 мск. В пригородный населенный пункт Курахово попали 6 снарядов калибром 155 мм.

Накануне, 5 января, Владимир Путин поручил Минобороны установить режим тишины с 12:00 мск 6 января до 24:00 7 января. Решение приняли в связи с призывом патриарха Кирилла. Господин Путин призвал украинскую сторону поддержать это решение. Президент Украины Владимир Зеленский отверг российскую инициативу. Он посчитал, что Россия использует режим тишины для усиления своих позиций.

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Лусине Баласян