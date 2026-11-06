Япония выразила протест из-за передачи активов JTI в РФ во временное управление
МИД Японии выразил протест послу России Николаю Ноздреву из-за передачи российских активов концерна Japan Tobacco International (JTI) во временное управление. В японском ведомстве призвали отменить это решение, сообщает «Киодо». В JTI заявили, что японская компания «изучает детали, возможные варианты действий и потенциальные последствия».
Japan Tobacco выпускает сигареты марок: Winston, Camel, LD, Sobranie, Mevius, Glamour, «Донской табак», «Петр I», «Русский Стиль», «Тройка», Kiss, Play, More, Saint George, Magna, Wings, Sovereign, Golden Deer, «Наша Прима», Senator, «21 Век». В 2022 году Japan Tobacco объявила о приостановке инвестиций в российский бизнес. Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские активы JTI перешли под временное управление акционерного общества «Промышленные активы».