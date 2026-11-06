Европейцев призвали не ждать помощи от государства в первые 72 часа кризиса
Еврокомиссия (ЕК) представила рекомендации на случай чрезвычайной ситуации (ЧС). Из них следует, что первые трое суток с начала кризиса населению следует рассчитывать только на себя в решении жизненно важных вопросов. За это время госслужбы организуют помощь.
«Когда случается бедствие, первые часы могут иметь решающее значение. Каждый европеец должен знать, что делать, как защитить свою семью и как помочь другим. Подготовка начинается в наших домах, в наших школах, в наших общинах»,— прокомментировала еврокомиссар по вопросам равенства, готовности и кризисного управления Хаджа Лахбиб. Она представила рекомендации на Европейском форуме гражданской защиты.
На случай ЧС, указано в документе, гражданам необходимо иметь запасы предметов первой необходимости и заранее подготовленные «тревожные чемоданчики». Это позволит удовлетворить личные потребности без помощи государства в первые 72 часа. Рекомендации также касаются обучения детей действиям во время ЧС, обеспечения доступности мер безопасности для людей с инвалидностью и повышения осведомленности населения об угрозах.
Необходимость новых мер в ЕК объяснили тем, что Евросоюз в последнее время стал чаще сталкиваться с кризисными ситуациями. Рекомендации помогут гражданам подготовиться к ЧС, защитить близких и окружающих.