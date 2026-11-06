Европейцев призвали не ждать помощи от государства в первые 72 часа кризиса

«Когда случается бедствие, первые часы могут иметь решающее значение. Каждый европеец должен знать, что делать, как защитить свою семью и как помочь другим. Подготовка начинается в наших домах, в наших школах, в наших общинах»,— прокомментировала еврокомиссар по вопросам равенства, готовности и кризисного управления Хаджа Лахбиб. Она представила рекомендации на Европейском форуме гражданской защиты.