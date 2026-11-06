Оператор «Турецкого потока» подал иск к голландской Gаsuniе и «Нафтогазу»
Оператор газопровода «Турецкий поток» Sоuth Strеаm Тrаnsроrt В.V. подал в Арбитражный суд Подмосковья иск к голландской Gаsuniе Тrаnsроrt Sеrviсеs В.V. и «Нафтогазу Украины». Иск направлен 5 ноября, его приняли к производству в тот же день.
Судебное заседание по делу запланировано на 1 декабря, следует из судебной картотеки. Третьим лицом по делу проходит «Газпром». Причины иска пока неизвестны.
«Турецкий поток» — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Предназначен для поставок в Турцию и страны Южной и Восточной Европы. Магистраль состоит из двух ниток, общая проектная мощность оценивается в 31,5 млрд куб. м газа в год. После прекращения транзита газа через Украину около 19% СПГ в Европу поступает из России по этому трубопроводу.