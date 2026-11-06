Южная Корея и Украина свернули проект военного ИИ из-за конфликта

По словам господина Чо, в середине октября украинский куратор проекта уведомил его о распоряжении вышестоящего руководства прекратить все работы по испытаниям. Основной причиной стала эскалация дипломатического конфликта между Южной Кореей и Украиной. В итоге были отменены дальнейшие полевые испытания. Кроме того, компания отказалась от поиска новых украинских партнеров и пока не планирует возвращаться в Киев. Первоначально планировалось завершить тесты до конца 2026 года.