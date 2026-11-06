Южная Корея и Украина свернули проект военного ИИ из-за конфликта
Южнокорейская оборонная компания Newtype Industries прекратила испытания системы искусственного интеллекта (ИИ) Barbara для артиллерии на Украине. Об этом сообщил изданию The Diplomat глава стартапа Сонвон Чо.
По словам господина Чо, в середине октября украинский куратор проекта уведомил его о распоряжении вышестоящего руководства прекратить все работы по испытаниям. Основной причиной стала эскалация дипломатического конфликта между Южной Кореей и Украиной. В итоге были отменены дальнейшие полевые испытания. Кроме того, компания отказалась от поиска новых украинских партнеров и пока не планирует возвращаться в Киев. Первоначально планировалось завершить тесты до конца 2026 года.
Программное обеспечение Barbara предназначено для управления артиллерийским огнем с помощью ИИ. Военнослужащий с помощью смартфона или планшета голосом сообщает о целях, после чего система распознает речь, преобразует ее в структурированные цифровые сообщения и передает их офицерам огневого управления. Программа способна обнаруживать ошибки в координатах, предупреждать о возможном поражении гражданских объектов и обрабатывать данные о нескольких целях одновременно. При этом окончательное решение об открытии огня остается за человеком.
Дипломатический кризис возник после того, как президент Украины Владимир Зеленский на Генассамблее ООН сообщил о передаче Южной Корее двух военнопленных из КНДР. Южнокорейский президент Ли Чжэ Мён обвинил украинские власти в нарушении договоренности о неразглашении. По его словам, эти сведения угрожают безопасности страны. Также Сеул отозвал своего посла в Киеве.