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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Происшествия

За ночь над Россией сбили 142 беспилотника

Силы ПВО прошедшей ночью уничтожили 142 беспилотника ВСУ над российскими регионами. Под удар попали приграничные области, Центральная Россия и юг страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, атаку БПЛА отразили в Курской, Белгородской, Тульской, Орловской, Ростовской, Астраханской и Московской областях. Также дроны сбивали в Краснодарском крае, Республике Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.
Жителей Краснодара из-за беспилотной опасности призвали не отводить детей в школы и детские сады. На одном из предприятий в поселке Афипском в регионе начался пожар после падения обломков БПЛА.
Атаки беспилотников
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