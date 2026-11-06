Третья по всем статьям

Сложно прогнозировать и результат, который в этом году покажет на WTA Finals Соболенко. С одной стороны, белоруска вроде бы должна однозначно выходить из группы. С другой стороны, она плохо сыграла на двух недавних тысячниках в Китае и, даже будучи первой ракеткой мира, никогда не выигрывала итоговый турнир, по два раза уступая там в полуфиналах и финалах. Счет матчей Андреевой и Соболенко — 2:4, но последняя встреча в этой серии, состоявшаяся как раз в финале в Индиан-Уэллсе в прошлом году, осталась за россиянкой. Как бы то ни было, по общему мнению, она имеет хорошую возможность выйти в play-off, а в списке потенциальных претенденток на титул практически во всех списках стоит третьей вслед за Рыбакиной и Соболенко.