Третья по всем статьям
Мирра Андреева впервые сыграет на итоговом турнире WTA
8 ноября в Индиан-Уэллсе начинается итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) c призовым фондом $10 млн. Среди восьми его основных участниц в одиночном разряде впервые с 2022 года будет российская теннисистка — Мирра Андреева, действующая победительница Открытого чемпионата Франции и третья ракетка мира, которая попала в одну группу с белоруской Ариной Соболенко, украинкой Элиной Свитолиной и чешкой Каролиной Муховой.
Реальные шансы принять участие в WTA Finals у Мирры Андреевой были еще в прошлом году, но тогда не сложилось. Сначала в ходе осенней азиатской серии она потерпела три поражения подряд и не попала в восьмерку основных участниц итогового турнира в Эр-Рияде, а затем отказалась сыграть там в качестве первой запасной, сославшись на нехватку времени для подготовки к матчу третьего круга группового этапа против Елены Рыбакиной, уже не имевшему никакого спортивного значения. C будущей чемпионкой тогда встретилась другая россиянка, Екатерина Александрова. Андреева же выступила лишь в парном разряде с Дианой Шнайдер, потерпев поражения во всех трех матчах.
В конце нынешнего сезона ситуация выглядит иначе. Выиграв Roland Garros и занимая третье место в мировом рейтинге, Андреева является одной из самых успешных представительниц мировой элиты, да и ее форма в первой половине октября внушала оптимизм.
Дойдя до финала Открытого чемпионата Китая в Пекине, россиянка дала понять, что сохранила достаточно сил для хорошего выступления на итоговом турнире, переехавшем в Индиан-Уэллс, где она выигрывала тысячник весной прошлого года.
Жеребьевка вроде бы сложилась для Андреевой удачно. Она попала во вторую группу вместе белоруской Ариной Соболенко (2-я в мире), украинкой Элиной Свитолиной (6-я) и чешкой Каролиной Муховой (7-я). Первая группа, в которую вошли Елена Рыбакина из Казахстана (1-я), американки Коко Гауфф (4-я) и Джессика Пегула (5-я), а также чешка Линда Носкова (8-я), перед стартом выглядит более внушительно хотя бы потому, что именно Рыбакина, а не Соболенко гарантировала себе лидерство в рейтинге по итогам года и именно Носкова, а не Мухова взяла титул на Wimbledon. Переоценивать значение жребия в данном случае не стоит. Слабых соперниц в топ-8 не бывает, и перед каждым из трех групповых матчей Андреевой можно будет легко найти аргументы в пользу ее оппоненток.
Например, 32-летняя Свитолина, с которой россиянке придется иметь дело в первом туре, обладает громадным опытом. В 2018 году украинка выигрывала итоговый турнир, проводившийся тогда в Сингапуре, а в 2019-м в Шэньчжэне дошла до финала уступив там первой ракетке мира австралийке Эшли Барти. Недооценивать такую соперницу нельзя, тем более что в последней из двух предыдущих встреч с Андреевой, состоявшейся в январе в 1/8 финала Australian Open, Свитолина взяла верх.
Опасной может быть и Мухова, едва ли не самая непредсказуемая теннисистка, входящая сейчас в топ-10. Обладая хорошей техникой и большим талантом, 30-летняя чешка практически в любой день способна показать шедевральный теннис, хотя откровенных неудач в ее карьере тоже было немало. Их единственный предыдущий матч с Андреевой, полуфинал турнира в Нинбо, состоявшийся осенью 2024 года, остался незаконченным из-за полученной Муховой травмы.
Сложно прогнозировать и результат, который в этом году покажет на WTA Finals Соболенко. С одной стороны, белоруска вроде бы должна однозначно выходить из группы. С другой стороны, она плохо сыграла на двух недавних тысячниках в Китае и, даже будучи первой ракеткой мира, никогда не выигрывала итоговый турнир, по два раза уступая там в полуфиналах и финалах. Счет матчей Андреевой и Соболенко — 2:4, но последняя встреча в этой серии, состоявшаяся как раз в финале в Индиан-Уэллсе в прошлом году, осталась за россиянкой. Как бы то ни было, по общему мнению, она имеет хорошую возможность выйти в play-off, а в списке потенциальных претенденток на титул практически во всех списках стоит третьей вслед за Рыбакиной и Соболенко.
Рассуждая о психологическом фоне, который сопутствует дебюту Андреевой на WTA Finals, следует упомянуть не до конца понятную историю, случившуюся на днях в Индиан-Уэллсе во время ее тренировочной встречи с Джессикой Пегулой. При счете 4:0 в пользу россиянки между теннисистками произошел конфликт, Андреева досрочно покинула корт, и американка в разговоре со своим тренером Марком Ноулзом критически высказалась в ее адрес под камерами. После этого WTA прервала онлайн-трансляции с тренировок перед WTA Finals на своем YouTube-канале.