Донецк попал под обстрел в первую минуту рождественского перемирия

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в совместном центре контроля и координации (СЦКК) заявило, что в 12:00 мск Петровский район Донецка попал под обстрел. Ровно в эту минуту должно было начаться объявленное президентом России Владимиром Путиным рождественское прекращение огня.

Как отмечается в Telegram-канале СЦКК, 6 снарядов калибром 155 мм попали в пригородный населенный пункт Курахово.

Накануне, 5 января, патриарх Кирилл выступил с предложением установить рождественское перемирие (с 12:00 6 января до 24:00 7 января). Позже в тот же день Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня в период Рождества. Глава государства призвал украинскую сторону поддержать это решение.

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк назвал предложение циничной ловушкой и элементом пропаганды. Позже инициативу рождественского перемирия отверг президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Россия планировала использовать режим тишины для усиления своих позиций на линии соприкосновения. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ заявил, что после отказа Киева российские военные «спокойно выдохнули».

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Лусине Баласян