Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин поручил прекратить огонь на Украине на Рождество

Президент России призвал украинскую сторону тоже сделать это

Президент России Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 мск 6 января до 24:00 7 января. Решение принято в связи с призывом патриарха Кирилла установить рождественское перемирие в зоне проведения спецоперации.

Владимир Путин (справа) и патриарх Кирилл

Владимир Путин (справа) и патриарх Кирилл

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин (справа) и патриарх Кирилл

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в день Рождества Христова»,— говорится в указе российского президента, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее сегодня, 5 января, патриарх Кирилл призвал прекратить огонь с 6 по 7 января, чтобы «православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал эту инициативу ловушкой и элементом пропаганды.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...