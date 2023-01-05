Путин поручил прекратить огонь на Украине на Рождество

Президент России Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 мск 6 января до 24:00 7 января. Решение принято в связи с призывом патриарха Кирилла установить рождественское перемирие в зоне проведения спецоперации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (справа) и патриарх Кирилл

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин (справа) и патриарх Кирилл

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в день Рождества Христова»,— говорится в указе российского президента, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее сегодня, 5 января, патриарх Кирилл призвал прекратить огонь с 6 по 7 января, чтобы «православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал эту инициативу ловушкой и элементом пропаганды.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян