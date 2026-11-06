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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Происшествия

В Северском районе Кубани начался пожар на предприятии после атаки БПЛА

В поселке Афипском Северского района Краснодарского края произошло возгорание на одном из предприятий из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщили в оперштабе региона. Назначение завода не уточняется.
При атаке, по данным оперштаба, обошлось без пострадавших. Также обломками беспилотника выбиты стекла в одной из квартир малоэтажного дома. Точное число сбитых над регионом дронов неизвестно.
Всего в ночь на 6 ноября над Россией, в том числе над Краснодарским краем,уничтожены 142 беспилотника.
Атаки беспилотников
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Краснодарский край
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