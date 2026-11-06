В Северском районе Кубани начался пожар на предприятии после атаки БПЛА
В поселке Афипском Северского района Краснодарского края произошло возгорание на одном из предприятий из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщили в оперштабе региона. Назначение завода не уточняется.
При атаке, по данным оперштаба, обошлось без пострадавших. Также обломками беспилотника выбиты стекла в одной из квартир малоэтажного дома. Точное число сбитых над регионом дронов неизвестно.
Всего в ночь на 6 ноября над Россией, в том числе над Краснодарским краем,уничтожены 142 беспилотника.