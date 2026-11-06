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СпортХоккей

Умер олимпийский чемпион по хоккею Михаил Васильев

Хоккеист Михаил Васильев умер 5 ноября на 63-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба уфимского «Салавата Юлаева», в тренерский штаб которого он входил с 2020 по 2022 год.
В период игровой карьеры Васильев выступал на позиции нападающего. Он играл за московский ЦСКА, ярославское «Торпедо», датский «Рёдовре» и ряд итальянских клубов. Вместе со сборной СССР форвард стал победителем Олимпийских игр (1984), а также завоевал золото (1983), серебро (1985) и бронзу (1987) чемпионатов мира.
После завершения карьеры Михаил Васильев тренировал юниорские сборные России и Белоруссии. Также он возглавлял итальянские «Больцано» и «Понтеббу». Под руководством специалиста «Красная Армия», выступающая в Молодежной хоккейной лиге, дошла до финала Кубка Харламова в сезоне-2013/14. В качестве ассистента Васильев работал в «Салавате Юлаеве» и нижегородском «Торпедо».
Хоккей

Авторы

  • Арнольд Кабанов
    корреспондент