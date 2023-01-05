Зеленский отверг предложенное Путиным рождественское перемирие

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложение президента РФ Владимира Путина о рождественском перемирии. Украинский лидер считает, что Россия под этим предлогом готовится «к новой волне агрессии» против Украины и Европы.

По мнению господина Зеленского, Россия намерена воспользоваться режимом тишины, чтобы усилить позиции на линии соприкосновения. «Они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных»,— заявил президент Украины в видеообращении.

Изначально рождественское перемирие предложил объявить патриарх Кирилл. Господин Путин после этого поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения и призвал украинскую сторону поступить так же. Минобороны РФ сообщало, что начало выполнять поручение.

Украинские власти изначально с недоверием отнеслись к инициативе. Так, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал предложение «циничной ловушкой и элементом пропаганды». Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не воспринимает инициативу всерьез, и отметил, что господин Зеленский ранее «предложил четкую формулу мира из десяти шагов».

США и Евросоюз не поддержали предложения российской стороны. Президент США Джо Байден считает, что таким образом президент РФ «пытается найти немного кислорода» (цитата по AFP). Представитель Госдепартамента Нед Прайс назвал инициативу циничной. «Мы слабо верим в намерения, стоящие за этим заявлением»,— добавил он.

Официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано сказал «РИА Новости», что ЕС не доверяет объявленному прекращению огня. По его мнению, это выглядит «как попытка России выиграть время для пополнения запасов, перегруппировки войск или восстановления своей разрушенной международной репутации». «Учитывая отсутствие доверия ко всему, что исходит из Кремля, и для того, чтобы одностороннее объявление о прекращении огня было убедительным, нам необходимо увидеть конкретные действия России, например, реальное прекращение военных атак, вывод войск и техники со всей территории Украины»,— добавил господин Стано.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации всегда приветствуется возможность прекращения боевых действий. Вместе с тем он отметил, что ООН выступает за «завершение этой войны в соответствии с международным правом и Уставом ООН» и выразил готовность организации содействовать в достижении этой цели.

Леонид Уварчев