Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие на Украине и в Донбассе

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие в зоне проведения военной операции с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Об этом сообщается на сайте патриархии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова»,— говорится в сообщении.

После начала военной операции РФ на Украине патриарх Кирилл неоднократно выступал с критикой «агрессии против России». По его словам, историческую Русь пытаются расколоть те, кто руководствуется антихристианскими побуждениями, а также желает «вытравить из человека образ Божий». На освящении храма Росгвардии глава РПЦ также говорил о том, что Россия столкнулась с угрозой своему существованию со стороны «могущественных зарубежных сил».

27 июля власти Литвы закрыли въезд для патриарха Кирилла, который, по словам литовского МИДа, «сознательно отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины», а также «оправдывает и поддерживает агрессивные действия России, грубо нарушающие нормы и принципы международного права». Первой санкции против патриарха ввела Великобритания, позднее его также внесла в черный список Канада. В ноябре глава РПЦ заявил, что ему закрыли въезд в ЕС.

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Эрдни Кагалтынов