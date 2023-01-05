Что происходит после ввода войск России на Украину. День 316-й

Патриарх Кирилл призвал установить Рождественское перемирие на Украине и в Донбассе с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Пригожин сообщил «РИА Новости» о снятии судимостей с первой группы добровольцев ЧВК «Вагнер». Эстония намерена передать замороженные российские активы на €17 млрд Украине. А Володин заявил, что Россия получит право на изъятие активов Германии и других государств, если Берлин сделает это в отношении российских активов. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:57. Теннисисты из России и Белоруссии смогут принять участие в австралийском турнире Большого шлема Australian Open в 2023 году в нейтральном статусе, говорится в сообщении Федерации тенниса Австралии.

11:46. Патриарх Кирилл призвал установить Рождественское перемирие на Украине и в Донбассе с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

11:32. Члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) готовы создавать благоприятные условия для урегулирования конфликта России и Украины, заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин в интервью «РИА Новости».

11:25. Военные действия на Украине оказали влияние на энергетические рынки, заявил Bloomberg председатель совета директоров Chevron Майк Вирт. По его мнению, напряженность на рынках снизится после окончания российской военной операции.

11:10. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях Украины.

11:08. Цена на газ в Европе впервые с сентября 2021 года опускалась ниже $700 за 1 тыс. куб. м, следует из данных биржи ICE.

11:05. Более 3 тыс. человек не пропустили через границу РФ и Финляндии в 2022 году.

10:48. Джо Байден подтвердил, что США могут отправить Украине БМП Bradley.

10:44. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил в Telegram, что Россия получит право изымать иностранные активы, если Германия и другие страны ЕС конфискуют российские средства в пользу Украины.

10:20. Тайвань расширил ограничения на экспорт высокотехнологичных товаров в Россию и Белоруссию, сообщается в пресс-релизе министерства экономики Тайваня. В пресс-релизе отмечается, что Тайвань расширил список, чтобы предотвратить использование высокотехнологичных товаров в военных целях. В список добавлено 52 наименования.

10:18. Первая группа бывших заключенных, которые участвовали в военной операции в качестве добровольцев ЧВК «Вагнер», завершила полугодовой контракт, с них сняты все судимости, сообщил «РИА Новости» основатель ЧВК Евгений Пригожин.

10:18. Эстония прорабатывает механизм передачи Украине замороженных €17 млрд российских активов, заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.