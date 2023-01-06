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Коммерсантъ FM
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Япония будет продвигать санкции против России на уровне G7

Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно рассказал, что его страна в статусе председателя G7 в 2023 году намерена усилить поддержку Украины и санкции против России. Он также допустил визит премьер-министра Японии Фумио Кисиды на Украину в ближайшее время.

«Мы будем более тесно сотрудничать с международным сообществом, чем когда-либо прежде, и решительно продвигать санкции против России и поддержку Украины»,— заявил господин Мацуно в ходе сегодняшней пресс-конференции (цитата по Jiji Press).

Представитель японского Кабинета министров также назвал «хорошей идеей» просьбу украинской стороны о визите Фумио Кисиды. 9 января у премьер-министра начнется турне по Европе и Северной Америке, а 13 января он посетит США.

Ранее газета Nikkei сообщила, что Япония планирует пригласить на саммит G7 в Хиросиме президента Украины Владимира Зеленского. Мероприятие должно пройти с 19 по 21 мая 2023 года.

О поддержке Украины со стороны стран G7 — в материале «Ъ» «Украине протянут платформу помощи».

Андрей Сапожников

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