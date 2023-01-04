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Коммерсантъ FM
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Премьер Японии и Байден 13 января в Вашингтоне обсудят Украину и КНДР

Президент США Джо Байден встретится с премьер-министром Японии Фумио Кисидой 13 января, говорится в сообщении Белого дома. Встреча пройдет в Вашингтоне. Они поговорят о ситуации вокруг вооруженного конфликта России и Украины, а также о ракетных испытаниях КНДР и стабильность в Тайваньском проливе.

«Президент Байден с нетерпением ждет возможности приветствовать премьер-министра Кисиду в Белом доме в пятницу, 13 января»,— сообщили в Белом доме. Последний раз Джо Байден и Фумио Кисида встречались 13 ноября в столице Камбоджи — Пномпене.

В 2023 году Япония будет председательствовать в G7. По данным издания Nikkei, Япония пригласит на саммит G7 в Хиросиме президента Украины Владимира Зеленского. Накануне замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что диалог с Японией по мирному договору невозможен, поскольку японские власти не отказываются от «антироссийского курса».

Анастасия Ларина

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