Nikkei: Япония пригласит Зеленского на саммит G7 в Хиросиме

Япония собирается пригласить на саммит G7 в Хиросиме президента Украины Владимира Зеленского. Ожидается, что он примет участие в онлайн-формате. Об этом сообщила газета Nikkei.

По информации Nikkei, власти Японии хотели бы создать условия для «интенсивного обсуждения» военного конфликта России и Украины во время саммита G7. Премьер Японии Фумио Кисида считает, что Владимир Зеленский сможет напрямую рассказать западным лидерам о ситуации в стране.

В 2023 году Япония будет председательствовать в G7. Ежегодный саммит лидеров G7 должен пройти с 19 по 21 мая в Хиросиме. Летом 2022 года Владимир Зеленский выступал на саммите G7 в онлайн-формате по приглашению Германии.

О поддержки Украины странами G7 — в материале «Ъ» «Украине протянут платформу помощи».

Олеся Павленко