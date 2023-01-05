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Коммерсантъ FM
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Минэнерго Украины сообщило о потере 90% ветровой и 40% солнечной генерации страны

Украина потеряла до 40% солнечной генерации, а также 90% ветровой, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко. Основная нагрузка в этом году ляжет на объекты тепловой электрогенерации, заявил он, отметив, что сейчас основная задача в энергосфере — пройти осенне-зимний период.

«Однако нагрузка на тепловую генерацию будет сохраняться в течение всего года... Мы потеряли около 90% ветровой генерации и до 40% солнечной. Таким образом, тепловая генерация будет нести значительную нагрузку»,— цитирует господина Галущенко издание УНН (перевод «РИА Новости»).

Министр также отметил, что ситуация в угольной отрасли, как и в целом в энергетической сфере страны, по его оценке, достаточно сложная. Расчеты по балансу и потреблению угля были скорректированы по итогам декабря 2022 года, заявил Герман Галущенко. По его словам, этот и следующий отопительные сезоны Украина будет существовать за счет собственной добычи, рассчитывать дальнейшие планы надо исходя из этого.

В конце 2022 года оператор электроэнергетической системы Украины зафиксировал более 50% падения потребления в сетях по всей стране из-за повреждений инфраструктуры. В связи с этим «Укрэнерго» объявило чрезвычайную ситуацию.

На днях в «Укрэнерго» сообщили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы. В декабре президент Украины Владимир Зеленский говорил, что из-за разрушения инфраструктуры стране потребуется дополнительно около 2 млрд куб. м газа этой зимой.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Украине запасли энергии на зиму».

Мария Федотова

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