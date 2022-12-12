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Зеленский: из-за разрушения инфраструктуры Украине потребуется дополнительно около 2 млрд куб. газа этой зимой

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании с лидерами стран G7 попросил помощь с поставками газа. По его словам, из-за обстрелов и разрушений энергообъектов Украине потребуется дополнительно около 2 млрд куб. газа. А министр энергетики Украины Герман Галущенко принял участие в заседании координационной группы G7+ по энергетике. Он подчеркнул, что ситуация с энергетикой в Одесской области, где на выходных без света остались 1,5 млн человек, остается критической.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: Reuters

Владимир Зеленский

Фото: Reuters

Во время выступления Владимир Зеленский призвал страны G7 продолжить поддержку Украины, запись речи опубликована в его Telegram-канале. По его словам, на фоне развития военного конфликта стране необходимо новое вооружение, в том числе современные танки и средства артиллерии. Господин Зеленский добавил, что в 2023 году Украина должна сохранить финансовую, энергетическую и социальную стабильностью.

«Я прошу увеличить помощь Украине в газовом вопросе. Проблемы с электростанциями стали причиной того, что мы вынуждены использовать больше газа, чем планировали. Поэтому мы нуждаемся в дополнительной поддержке именно этой зимой»,— сказал Владимир Зеленский во время выступления. По его словам, стране дополнительно требуется около 2 млрд куб. газа из-за разрушений энергоинфраструктуры.

Герман Галущенко сообщил на заседании координационного совета G7+, что из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре в Одесской и Херсонской областях в последние несколько дней было разрушено важное энергетическое оборудование.

«Критическая ситуация с энергоснабжением в Одесской области требует усиления международной помощи. Ситуация в энергосистеме остается сложной»,— цитирует его слова пресс-служба министерства энергетики Украины. По словам министра, в регионе поражены все тепловые электростанции, обесточены 44 высоковольтных воздушных линии.

В координационную группу G7+ по энергетике входят страны G7, страны Евросоюза, а также Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Власти Одесской области сообщали об ударе по критической инфраструктуре региона ночью 10 декабря. Тогда без света остались более 1,5 млн человек. По оценкам властей, на полное восстановление энергосистемы в регионе уйдет два-три месяца. 11 декабря в Одессе без света оставались 300 тыс. человек.

Россия с 10 октября наносит массированые удары по критической инфраструктуре Украины. Из-за разрушений во многих регионах страны, в том числе в Киеве, происходят веерные отключения электричества. В конце ноября в «Укрэнерго» сообщали, что в стране повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. 10 и 11 декабря Минобороны России не сообщало об ударах по энергетической инфраструктуре Одесской области.

О ситуации на Украине на 292-й день после ввода российских войск — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко

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